Ritorna l’edizione 2019 di Verona Tessile

Rassegna Internazionale di Patchwork e Arte Tessile. 240 opere esposte nelle prestigiose locations storiche di Verona. Opere Antiche e Moderne da collezioni private in 10 mostre diffuse, concorso internazionale “ Laudato si…da Francesco a Francesco”, presentazioni di libri, work shop adulti e bambini, 12 eventi collaterali.

Dal 26 al 28, nel sottoportico Gran Guardia, Verona Quilt’s Mart con possibilitá di acquisti specifici.

Verona Tessile

Dal 2011 Ad Maiora organizza il Festival Verona Tessile istituito per dare impulso e visibilità all’arte tessile, che riunisce a Verona artisti provenienti da tutto il mondo: Canada, Giappone, Olanda, dagli Stati Uniti, Galles, Austria e Bosnia. Sono state esposte opere provenienti da collezioni private di antichi quilt, lavori delle associazioni italiane di patchwork e soprattutto dell’Associazione Nazionale Quilt Italia. Nell’ambito del Festival si è sempre svolto un concorso internazionale che ha visto la partecipazione di artisti da tutto il mondo. Verona Tessile consente di coniugare l’amore per l’arte tessile ma anche la visita ad una città unica per la sua storia e bellezza e al suo territorio così ricco di itinerari affascinanti. È un privilegio poter esporre negli edi ci storici, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e dai Civici Musei, che creano una cornice stupenda alle opere tessili.

Ulteriori info su veronatessile.it

Scopri tutto il programma su: http://www.veronatessile.it/wp-content/uploads/2019/04/Programma-2019.pdf

INGRESSI GRATUITI a tutte le mostre.