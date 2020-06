Rivalsalieri in prima nazionale al chiostro di Sant’Eufemia

di e con Andrea Castelletti

È vero che Mozart vedeva come suo rivale Salieri? Come mai era considerato uno dei più importanti compositori del suo tempo ma in pochi lo conoscono e in ancor meno lo eseguono? Il musicista veneto è uno dei grandi sconfitti della storia. Questo spettacolo vuole essere la rivalsa di Salieri. Dopo due secoli di maldicenze, da qualche anno e da più parti finalmente si sta levando una sua riscoperta.

I biglietti possono essere acquistati:

Box Office Verona – Via Pallone 16

tel. 045 80 11 154

ON LINE sui siti www.geticket.it e www.boxofficelive.it

Infoline e prenotazioni per persone diversamente abili: tel. 045 80 11 154

Nelle sere di spettacolo presso i luoghi di rappresentazione dalle ore 20 (si consiglia l’acquisto in prevendita). In tutte le sedi di spettacolo saranno applicatele norme di sicurezza post Covid. Si prega di prendere visione del regolamento sul sito del festival.

Biglietti Chiostro di Santa Eufemia

Intero € 8,00

Ridotto Under 26/ Over 65 e Studenti esu € 5,00