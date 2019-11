Seconda edizione del Premio Roberto Rizzini alla Fucina Culturale Macchiavelli

L’Associazione Culturale BogOn, con il sostegno degli amici della Contrada Lorì, presenta: PREMIO ROBERTO RIZZINI – Seconda Edizione.

Rassegna dedicata alla musica originale e popolare, per le seguenti categorie:

CANTAUTORATO (premio di valore pari a € 500,00):

brano autografo totalmente originale, composto da una parte musicale (o corale) e da un testo, in qualsiasi dialetto o lingua, con musica eseguita da strumenti esclusivamente acustici;

MUSICA POPOLARE (premio di valore pari a € 500,00):

brano strumentale o corale ispirato a una qualsiasi tradizione musicale popolare, senza alcuna esclusione linguistica/dialettale, non riconducibile ad alcun singolo autore noto né protetto da diritti d’autore, con musica eseguita da strumenti esclusivamente acustici;

“TARGA TINCA” (premio prodotti enogastronomici):

rivolta a tutti coloro che abbiano il senso dell’autoironia e il gusto del ridicolo. E’ ammesso qualsiasi tipo di spettacolo/esibizione che risponda allo scopo di divertire il pubblico senza violare i limiti della volgarità o dell’offesa nei confronti di individui singoli e/o gruppi etnici, politici e religiosi (es. recitazioni, declamazioni, esibizioni di danza/teatro/movimento, incursioni cabarettistiche, farse, imitazioni grottesche, esagerazioni iperboliche e sino alle forme più improbabili di karaoke o performances in senso lato!).

I finalisti si esibiranno il 16 Novembre 2019 a Verona presso Fucina Culturale Machiavelli.

Invitiamo gli artisti interessati ad inviare le proprie candidature ENTRO E NON OLTRE le ore 24.00 di sabato 2 Novembre 2019, secondo le modalità specificate sul bando.

Il bando completo del concorso e la modulistica di iscrizione sono disponibili sul sito: www.bogonassociazione.com

Il concorso è aperto ai musicisti di ogni età, nazionalità e provenienza, che propongono testi in qualsiasi dialetto o lingua, purché eseguiti con strumenti acustici.

Con il patrocinio di: Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione del Veneto.

Il Premio Roberto Rizzini è una rassegna musicale nata dall’idea di un gruppo di amici riuniti nell’Associazione Culturale BogOn, per promuovere e sostenere i nascenti talenti artistici del territorio e incentivare lo studio della musica, la produzione di testi e arrangiamenti di qualità.

Il premio è dedicato alla memoria di Roberto Rizzini, talentuoso musicista poli-strumentista veronese prematuramente scomparso.

Il suo percorso musicale, fatto di importanti collaborazioni a livello locale e regionale, è culminato con la fondazione di un gruppo musicale, la Contrada Lorì, attualmente di grande successo in tutto il Veneto.

Artista eclettico, capace di ravvisare nella musica, ed in particolare nella musica popolare, un elemento di coesione peculiare ed insostituibile per la nostra società, ha spinto alcuni dei suoi amici verso una consapevolezza inedita del suo potere terapeutico, della sua capacità di riconoscere e guarire le ferite della moderna quotidianità.

Il presente Concorso, giunto alla seconda edizione, riflette la volontà degli amici di Roberto di proseguire quel suo coraggioso percorso, portando avanti il sogno di una reale rifioritura del patrimonio musicale popolare italiano, consentendo e incoraggiando un incontro di voci, di emozioni, di idee intorno al calore autentico della musica popolare.