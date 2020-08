Secondo appuntamento con il “Beer & Street Food Festival”

Il secondo appuntamento della stagione con il “Beer & Street Food Festival” è in programma a Bussolengo in piazza Vittorio Veneto dal 28 al 30 agosto.

THE BEST BEER AND STREET FOOD EXPERIENCE – La fiera dedicata allo street food di qualità e ai migliori micorbirrifici artigianali italiani. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Bussolengo.

Cosa troverete? Un’ampia area street food con originnali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie differenti. Birra artigianale con più di 20 etichette di birra artigianale italiana e tedesca. Cocktaisl by New Perlage imbottigliati da degustare in loco oppure d’asporto. Ampia zona dedicata ai più piccini.

L’evento sarà ad ingresso libero, ma controllato in base alle norme covid1 9! In materia di contenimento della pandemia Covid-19, è richiesta la collaborazione di tutti e di attenersi a delle semplici regole che potranno tutelare la salute di ciascuno: