Settima edizione di “Balera Veronetta”

Da venerdì 28 a domenica 30 giugnotorna Balera Veronetta giunto alla sua 7° edizione presso i giardini di Parco Santa Toscana.

Da quest’anno grazie agli amici di Barbacàn ci possiamo gustare Balera Veronetta dalle 12 in poi, con corsi, danze, meditazione e giochi.

Grazie anche all’Associazione Giochi Antichi per essere presente con i suoi giochi che renderanno anche quest’anno Balera Veronetta un evento speciale.

Venerdì 28 Giugno

16:00 – 18:00 Liscio & Worldsagra Moced¿

16:00 – 18:00 Workshop Cubico a cura di COCAI

18:00 – 21:00 WAXshop: laboratorio di cucito a cura di SpazioLab

18:00 – 21:00 Andrea Marano jazz trio + jam session

21:00 – 23:00 C+C=Maxigross

Sabato 29 Giugno

11:00 – 13:00 Qi Gong e Reiki Meditation

11:00 – 13:00 Feel: laboratorio per imparare a realizzare il tuo sapone naturale

17-00 – 19:00 Workshop di Biodanza a cura di Simone Sandrini

19:00 – 20:00 Spettacolo di Capoeira

21:00 – 23:00 Meek Hokum

Domenica 30 Giugno

15:00 – 19:00 Torneo di briscola

18.30 – 20.30 dj set Jennifer Manzo

20.30 – 23:00 dj set. bri e Michele Santella

Tutte le sere si gioca a Carrom, Backgammon e a bocce.

In qualche momento:

A grande richiesta Djset Banane

Concerto segreto di P.R. del C.A.

Musica dal vivo

Pietanze sopraffine

Gotti divini by Archivio

Vinelli selezionelli by Osteria Nosetta

Birra alla spina by Birrificio Mastro Matto

Giochi tradizionali by Associazione Giochi Antichi

e molto altro.

Ingresso gratuito.