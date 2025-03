Spettacolo di danza contemporanea “Sul sentiero”

Questo evento è terminato

Sabato 8 marzo 2025 alle ore 20:45 al Teatro Fucina Machiavelli è in programma uno spettacolo di danza contemporanea promosso da ERSILIADANZA e ispirato al viaggio in solitaria della prima donna che ha percorso tutto il Sentiero Italia CAI, quasi 8000 km di grande bellezza.

Inserito nel programma della manifestazione “Giornata Internazionale dei Diritti della Donna” – Il potere delle donne – 8 marzo 2025” promossa dall’Assessorato alla Parità di Genere del Comune di Verona

Nel 2022 Sara Bonfanti, classe ‘82, originaria della provincia di Lecco, ex ginnasta artistica e ora danzatrice, affronta e raggiunge l’obiettivo di diventare la prima donna ad aver percorso, da sola, tutto il Sentiero Italia CAI, un trekking di montagna lungo poco meno di 8.000 km che si snoda sulle catene montuose che uniscono l’Italia e le isole di Sicilia e Sardegna.

“Sul sentiero” è lo spettacolo di danza contemporanea della Compagnia ErsiliaDanza, ispirato a questo viaggio in solitaria di Sara sul Sentiero Italia CAI. Il progetto, le coreografie e le interpretazione sono della stessa Bonfanti e di Alberto Munarin, danzatore che cura anche la regia. La supervisione è della coreografa Laura Corradi, fondatrice della Compagnia ErsiliaDanza. “Sul sentiero” ha una durata di 30 minuti: al termine, è previsto un incontro-dibattito con i due protagonisti.

Scritto come una favola, è uno spettacolo adatto a tutti (ragazzi, adulti e bambini dai 4 anni in su), a tratti evocativo, in altri descrittivo, che usa la parola e la danza per portare in scena la vera storia di una donna di 40 anni dal corpo esile, che ama la montagna – una passione trasmessale da suo padre – e che sente il bisogno, la necessità, di mettersi alla prova in un’esperienza epica. Decide così di percorrere da sola tutto il Sentiero Italia CAI. Non è priva di paure ma è testarda e determinata. Così prepara il suo zaino e … Parte!

Attraversa le Alpi, vede il Monte Bianco, cavalca gli Appennini, cammina di giorno e di notte, a volte sente la fatica e a volte si commuove, ma prosegue attraversando anche la Sicilia e la Sardegna. Arriva alla fine e si accorge di aver compiuto un’impresa: ha percorso tutta l’Italia a piedi! Ed è la prima donna ad averlo fatto. Proprio lei, una donna di 40 anni dal corpo esile!

Per Sara «camminare è essere sinceri con se stessi, affrontare le proprie paure, andare oltre i limiti posti dalla mente per aprirsi all’ascolto del proprio cuore, predisporsi all’incontro e alla condivisione con l’altro».

“Sul sentiero” ha ottenuto il patrocinio e il contributo di CAI – Club Alpino Italiano.

Info e prenotazioni:

Alberta Finocchiaro: +39 3470415767

Anna Chiara Peloso +39 3479227891

[email protected]

https://ersiliadanza.it/spettacoli/sul-sentiero/

Foto di Caterina Parona

Video di Carlo Ambrosi.