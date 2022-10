Spettacolo “Fiabe in concerto” dedicato ad Halloween

Considerata la grande richiesta da parte del pubblico si è aperta una seconda replica dello spettacolo musicale per famiglie Fiabe in concerto dedicato ad Halloween.

Lunedì 31 ottobre alle ore 18.00 e 20.30 al Teatro Stimate.

Un viaggio musicale con I Muffins, tra Frozen, Encanto, Mary Poppins e i grandi classici, con una doverosa sosta nel mondo gotico di Tim Burton.

Cosa succede se quattro cattivi decidono di organizzare un super-concerto in onere della loro festa preferita: Halloween?

Lunedì 31 ottobre alle ore 18.00 (questa replica è stata aggiunta a seguito delle numerose richieste) e alle ore 20.30 al Teatro Stimate di Verona I Muffins, quartetto di performer, per il periodo festivo più horror dell’anno vestiranno i panni di Capitan Uncino, Malefica, Regina di Cuori e Scar per cantare le canzoni dei cartoni animati più amati di sempre! E così le famose Fiabe in concerto si tingeranno di toni neri e arancioni e si vestiranno a tema per lo speciale “Halloween”, un viaggio tra Frozen, Encanto, Mary Poppins, e i grandi classici, con una doverosa sosta nel mondo gotico di Tim Burton.

Un concerto per bambini da 3 anni, adatto a tutta la famiglia.

Teatro Stimate: via C. Montanari, 1 Verona

Biglietti: 10/12 euro. Abbonamento Family Musical Carnet 36 euro per quattro ingressi.

Acquisto online: https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5140

Info 0458001471 www.fondazioneaida.it

Lo spettacolo inaugura la rassegna Famiglie a teatro organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, Arteven, il sostegno della Regione del Veneto, Mibact, Fondazione Banca Popolare di Verona e il patrocinio della Provincia di Verona.