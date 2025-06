Street Food Festival a San Bonifacio

Dal 26 al 29 Giugno 2025 arriva a San Bonifacio il Beer Best Eat – Street Food Festival con ingresso libero.

Ristorazione su quattro ruote a cielo aperto che abbraccia la migliore BIRRA ARTIGIANALE e lo STREET FOOD GOURMET

Per le tre serate, nel cuore della città, si potranno degustare specialità culinarie e ricercate bevande a base di luppolo e malto accuratamente create dal nostro Beer Truck!

Cosa troverete:

– Ampia area Street Food con originali FOOD TRUCK e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie differenti.

– Fiumi di originale e ricercata birra ITALIANA e TEDESCA.

– Live Band e Dj set tutte le sere

APERTI DOMENICA A PRANZO E TUTTI I GIORNI CENA

Tutti i giorni dalle 18:00-24:00

DOMENICA APERTI ANCHE A PRANZO

FOOD PARTNERS

Mitimangio: Hamburger Gourmet con carni selezionate Franchini Alette di Pollo

Sabor do Brasil: I migliori sapori autentici sud Americani con la cucina Brasiliana.

Bomber Truck: L’hamburger autentico Toscano di Cinghiale

L’immortacci: La cucina Romana autentica con cacio e pepe carbonara e molti altri prodotti tipici Romani.

Ke Bon Street food: Fritti misti olive ascolane, frittura di pesce calamari e gamberi e moltissimi altri prodotti

La frittoria: Fritti misti olive ascolane, panzerotti, frittura di pesce calamari e gamberi e gli immancabili ARROSTICINI direttamente dall’Abruzzo

Thunder on the Road: Hamburger gourmet di salsiccia mantovana kM 0 , gnocco fritto con mortadella , Nutella e patatine fritte. Truck nel circuito AFC di AIC

BEER PARTNER

BIRRBONA

MUSICA ED INTRATTENIMENTO

Giovedi: Spettacoli con gli Artisti di Strada

Venerdì: Live Band con le migliori hits del momento

Sabato: Sangue Blues le migliori sonorità Blues live