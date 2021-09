Terza Biciclettata in Rosa da Peschiera del Garda a Borghetto

Per il terzo anno consecutivo, le Pink Ambassador di Verona organizzano una Biciclettata in Rosa per sostenere il progetto Pink Is Good di Fondazione Umberto Veronesi. Le Pink Ambassador sono donne che hanno combattuto contro un tumore femminile ed ora sono portavoce di un forte messaggio: dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

La scienza ha ormai provato i benefici dell’attività fisica a tutti i livelli di prevenzione, per questo si è pensato ad organizzare una biciclettata facile e adatta a tutti!

Quest’anno grazie al patrocinio del Comune di Peschiera del Garda – città Turistica e d’Arte, ci sarà un nuovo percorso. Si partirà domenica 26 settembre alle 14.30 dal Palazzetto dello sport di Peschiera del Garda, si proseguirà lungo la Ciclovia del Mincio, con pausa a Borghetto sul Mincio e ritorno verso Peschiera del Garda con arrivo alle ore 18/18.30.

Costi di partecipazione:

Euro 10,00 per adulti e ragazzi sopra il 14 anni (braccialetto Pink is good in omaggio)

Gratis Bambini 0-13



Per motivi organizzativi è necessaria la pre-iscrizione via email a pinkisgoodvr@gmail.com o via whatsapp al 3478899701 indicando nome e cognome dei partecipanti.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza al progetto Pink Is Good di Fondazione Umberto Veronesi.

È gradito indossare un indumento rosa!