Nona festa della verza moretta di Veronella

La Festa della Verza Moretta di Veronella, giunta alla sua nona edizione, mira a promuovere e valorizzare un prodotto coltivato da secoli nelle campagne veronesi. I metodi innovativi misti alla riscoperta della tradizione hanno creato un eccellenza, la Verza Moretta di Veronella.

Tre weekend di festa alla riscoperta dei sapori autentici della tradizione accompagnati da musica e da ottima cucina.

PROGRAMMA



Venerdì 18 Novembre

Ore 18.00: Presso la sala civica comunale convegno di apertura in collaborazione con Veneto Agricoltura e Coldiretti Verona dedicato al nostro prodotto tipico locale: la Verza Moretta di Veronella

Ore 20.00: Inaugurazione con autorità della 9ª Festa Verza Moretta di Veronella con interviste e diretta Radio TRV. Presentazioni e premiazione miglior piatto tipico con Verza Moretta di Veronella

Ore 21.00: Musica 360° con MARY & MARCO

Sabato 19 Novembre

Ore 18.00: Apertura mostra rappresentazioni scuole infanzia insieme alla mascotte RÖNEL e MISS VERZA MORETTA

Ore 18.30: Aperitivo in viola

Ore 21.00: Tributo ai grandi cantautori italiani con TATANKA MANI

Domenica 20 Novembre

Ore 09.00: Camminata tra le verze sul percorso Veneto Outdoor “La Via della Moréta” con ristoro lungo il percorso e a fine tragitto. (in caso di maltempo verrà annullata)

Ore 16.30: La Corida Veronellese

Ore 21.00: Serata ballo liscio con SANTA FÈ

Venerdì 25 Novembre

Ore 19.00: Inaugurazione 12ª FIERA AGRICOLA

Ore 21.00: Power Hit dance con ALAIN DEEJAY

Sabato 26 Novembre

Ore 19.00: Apertura mostra di modellismo e fattorie agricole artigianali

Ore 21.00: Musica pop italiana e internazionale con SP6

Domenica 27 Novembre

Ore 09.45: Sfilata storica con partenza da Via S. Francesco, percorrendo Via Borgo e arrivo in Piazza accompagnati dal Corpo Bandistico di Veronella

Ore 10.30: S.S.Messa del Ringraziamento e benedizione mezzi agricoli

Ore 12.00: Pranzo su prenotazione in compagnia del comico IANI

Ore 21.00: Ballo liscio-latino con VERONICA E I PAPILLON

Venerdì 2 Dicembre

Ore 19.30: Chiusura contest fotografico e premiazione vincitori

Ore 21.00: Musica 360° con GIULIA BATTISTI

Sabato 3 Dicembre

Ore 21.00: Serata musicale con DOVE SI VA NOMADI TRIBUTE BAND

Domenica 4 Dicembre

Ore 16.00: Premiazione rappresentazioni scuole infanzia

Ore 18.00: Laboratorio per bambini “Facciamo il pane con la Verza Moretta”

Ore 21.00: Ballo liscio e di gruppo con SERGIO CREMONESE