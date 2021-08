Il terzo appuntamento di Vrec d’Autore ospita Lemuri il Visionario, Chiaradia e Marco Sonaglia

Giovedì 12 agosto dalle ore 21.00, sul palco di Casa Erriquez di Mura Festival, il terzo appuntamento con Vrec d’Autore, dedicato alla musica d’autore con incontri e interviste ai nuovi cantautori del panorama italiano. Gli ospiti di questa serata, Lemuri il Visionario, Chiaradia, Marco Sonaglia presenteranno tre progetti pubblicati dall’etichetta discografica Vrec usciti durante il lockdown.

Vittorio Centrone, alias Lemuri il Visionario è l’ex del gruppo rock Futuritmi (gruppo originale di Davide Toffolo e Gianmaria Accusani). Pordenonese di nascita, la sua prima apparizione è nel 2003 dove debutta come solista con il disco “Il porto dei Santi” per poi muoversi parallelamente anche come autore scrivendo il pezzo “Chi sei non lo so“ cantato da Verdiana al Festival di Sanremo 2003. Nel 2004 è la voce maschile nel progetto Haiducii con la hit “Dragostea Din Tea” con oltre un milione di copie vendute in Europa, mentre nel 2010 crea il suo alter ego, Lemuri il Visionario, che grazie al fumettista Giulio De Vita diventa un libro e un’opera rock rappresentata in Italia, Stati Uniti, Canada e Francia. Da quest’opera prendono vita i brani racchiusi nel suo ultimo lavoro discografico “Viaggio al centro di un cuore blu”, che verrà presentato durante la serata e da cui sono estratti i singoli “Niente da dire” e “Sarò diverso”.

Chiaradia

Chiaradia è un cantautore trevigiano che mescola folk e cantautorato italiano con uno stile chitarristico fingerpicking. Il suo esordio è nel 2014 con il suo primo disco “Seriamente Ironico” (Babao Dischi) e durante il suo percorso ha modo di suonare e studiare con i padri della chitarra acustica moderna quali Tony McManus, Steve Kaufman e Thomas Leeb. Nel 2015 firma con la Bollettino Edizioni Musicali di Riccardo Vitanza per il suo secondo disco “Sogni al microscopio” e successivamente apre i concerti di Omar Pedrini, Giulio Casale, Pierpaolo Capovilla collaborando inoltre ad un reading dello scrittore Francesco Vidotto (Mondadori). Dal 2018 conduce la trasmissione radiofonica rock “Direzione Obliqua” su Radio Palazzo Carli ora su Radio Veneto Uno; successivamente nel 2019 viene selezionato nuovamente per Musicultura con il brano “Ancora Spazio” e per il Premio Pierangelo Bertoli, dove arriva tra i quattro finalisti nella sezione Nuove Proposte, esibendosi prima di Ligabue e PFM. Nel 2020 Vrec/Audioglobe pubblica il suo terzo disco “Primo Vere”. L’album, che contiene in singoli “George” e “Ancora spazio” verrà presentato durante la serata.

Marco Sonaglia

Marco Sonaglia nato a Fabriano nel 1981. Oltre ad avere una decennale esperienza come insegnante di educazione musicale, è un cantautore con all’attivo due dischi da solista “Il pittore è l’unico che sceglie i suoi colori (2012) e “Il vizio di vivere”(2015) e due dischi con il gruppo dei Sambene quali “Sentieri partigiani, tra Marche e memoria” (2018) e “I Sambene cantano De Andrè”(2019). Autore poliedrico ha anche pubblicato nel 2017 un cd di musiche per l’infanzia intitolato “I galletti bulletti” mentre all’inizio della sua carriera musicale, ha avuto l’occasione di aprire i concerti di alcuni nomi importanti come Claudio Lolli, Massimo Bubola e Modena City Ramblers.

Durante la serata l’autore presenterà il suo ultimo album “Ballate dalla grande recessione” uscito il 9 aprire 2021 con i testi del poeta Salvo Lo Galbo e contenente il singolo “Primavera a Lesbo”.

