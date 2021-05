Torna la rassegna di alba pratalia

Questo evento è terminato

Dopo la pausa forzata del 2020, ritorna «Attraverso il paesaggio. Dialoghi tra scienza, arte e letteratura», la rassegna primaverile di alba pratalia quest’anno si estenderà fino all’autunno. Il tema del 2021 è «Paesaggi e memoria. La forma del tempo». I primi incontri, dal 22 aprile, si terranno a distanza ma, come si può vedere nel programma qui sotto, contiamo di ritrovarci di persona già in maggio per le escursioni.

Le Escursioni

DOMENICA 23 MAGGIO 2021

La passeggiata di Eugenio Turri Escursione sulle colline di Cavaion Veronese

Ritrovo a Cavaion Veronese alle ore 9.00 presso il parcheggio nei pressi della piazza della chiesa

parrocchiale. Escursione ad anello guidata da Giuseppe Sandrini (alba pratalia) lungo un percorso panoramico e ricco di spunti storici e paesaggistici con letture tratte dall’opera dello

scrittore e geografo Eugenio Turri (1927-2005)

Gli incontri

VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021 – ore 20.45

Biblioteca Comunale G.Polanschi, Cavaion V.se

Matteo Righetto presenta il suo libro “I prati dopo di noi” (Feltrinelli)

introdotto da Giuseppe Muraro

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021 – ore 16.30

Museo di Storia Naturale, Verona con la collaborazione del MCSNat di Verona e del MUSE – Museo delle Scienze, Trento

La memoria della terra

16.30 “(Un)intentional Landscapes” Interpretazioni visuali

introduzione audiovisiva a cura di Luca Farina, Ardigò Giomarelli, Giuseppe Patera, Stefano Maurizio Venturini in collaborazione con Caterina Martinelli e Cristiana Zara (Università di Verona)

16.50 Studi ambientali ed evoluzione del paesaggio: l’esempio della ZSC Val Galina e Progno Borago

Sebastiano Andreatta, Leonardo Latella, Nicoletta Martinelli, Massimo Saracino e Roberto Zorzin (Museo di Storia Naturale di Verona)

17.20 Gli eventi geologici e la trasformazione del territorio,

Alfio Viganò (Servizio Geologico Provincia Autonoma di Trento)

18.10 Archeologia del paesaggio prealpino: analisi di un fenomeno stratificato, Marco Avanzini (MUSE Trento)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 – ore 17.00

Biblioteca Civica di Verona, Sala Farinati in collaborazione con Pagina 12 e Circolo dei Lettori di Verona.

Le trasformazioni del paesaggio veneto nella poesia e nella prosa di Andrea Zanzotto

17.00 introduzione di Paolo Gazzi (alba pratalia)

17.10 Marzio Breda (inviato speciale del Corriere della Sera e saggista) con Riccardo Mauroner (Istituto Agli Angeli, Verona)

18.10 Francesco Carbognin (Università di Bologna

Un po’ di storia della rassegna: la prima edizione, nel 2014, si era limitata a un convegno al palazzo della Gran Guardia. Ma già dall’anno seguente «Attraverso il paesaggio» ha cominciato a coinvolgere altri luoghi di Verona e della provincia, toccando anche mete del Veneto e del Trentino in occasione delle escursioni guidate che accompagnano, ormai tradizionalmente, il programma degli incontri culturali.

Organizzata da Paolo Gazzi, la rassegna si svolge in primavera e verte ogni anno intorno a un tema differente: dopo l’esordio con «Sguardi in cammino. Viaggiatori e spirito dei luoghi», nel 2015 l’argomento centrale è stato «Il paesaggio trasfigurato. Luoghi e memorie della Grande Guerra», nel 2016 «Paesaggi urbani», nel 2017 «Lungo il fiume», nel 2018 «Confini: i paesaggi sospesi», nel 2019 «Il respiro del bosco». La settima edizione, nel 2020, è stata purtroppo sospesa, a programma già pronto, per l’emergenza coronavirus.

Negli anni «Attraverso il paesaggio» è cresciuta sia nel numero degli incontri con scrittori e studiosi di varie discipline sia nelle collaborazioni instaurate con enti pubblici e altre realtà del territorio. Qui di seguito è possibile consultare i programmi delle scorse edizioni.