Ultimo appuntamento della rassegna Storytellers con Omar Pedrini

L’ultimo appuntamento della rassegna Storytellers a Mura Festival, previsto eccezionalmente martedì 25 luglio, avrà come ospite della serata Omar Pedrini, che condividerà con il suo pubblico una prospettiva intima e autentica della sua carriera, tra successi e battute d’arresto, vita e rinascita.

Per l’occasione, Pedrini, presenterà anche il suo ultimo album Sospeso che rappresenta un importante passo in avanti nella sua carriera. Un lavoro in cui si aprono mille storie e infiniti racconti utili per delineare il ritratto di un’artista che ha avuto e ha tante vite. Un “intellettuale”, un cantautore, un musicista ma anche un contadino, che vive un bel rapporto con la terra che, in Toscana, cura direttamente producendo vino.

Anarchico, ribelle e cane sciolto per vocazione, ma con lo sguardo sempre attento ai segnali di pericolo, Omar Pedrini ha consegnato le proprie riflessioni in questo nuovo album, in cui racconta come a essere “sospeso” non sia solo lui, che negli ultimi anni ha affrontato la malattia e diversi interventi, ma anche il pianeta stesso, in bilico tra uno stato di precarietà tra vita e morte, e, insieme, le nuove generazioni, sospese tra futuro e presente.

“Sono canzoni che in qualche modo parlano di tutti, non solo di me, in quanto se sono sospeso io lo è anche il mondo tra passato e futuro, tra inquinamento e paure e una guerra che non finisce mai”, ha dichiarato Omar Pedrini.

L’intervista esclusiva sarà un’opportunità unica per il pubblico di Mura Festival e per tutti gli amanti della musica di scoprire un’artista poliedrico che assapora la vita, la accarezza e la guarda in faccia con coraggio e sfrontatezza, parlando di esperienze universali che trovano come punto di contatto la musica.

L’appuntamento è dunque per martedì 25 luglio alle ore 21,00.

L’ingresso è gratuito.

Omar Pedrini

Classe 1967, Omar Pedrini è originario di Brescia. Fin da piccolo ha sempre avuto una passione per la musica tanto che ha deciso di assecondare questa passione all’età di 20 anni c’è stato anche il suo esordio con la sua band di sempre, i Timoria. Con lui c’era anche un allora sconosciuto Francesco Renga che poi ha deciso di intraprendere la strada da solista.

Tra le canzoni di successo ricordiamo: Verso oriente, Senza vento, Il mercante dei sogni, Sole spento e Senza far rumore.



