Un mese di eventi di musica, teatro, cultura e dialogo al Chiostro di Sant’Eufemia

La magia del Festival InChiostroVivo si rinnova ogni anno tra la primavera e l’estate nel Chiostro di Sant’Eufemia. Come sempre, i destinatari degli eventi sono le famiglie e i cittadini tutti, a partire dai più giovani.

La proposta artistica mette in evidenza con energia l’intersezione di linguaggi e le nuove produzioni che vedono protagonisti i giovani accanto ai professionisti affermati, in un prezioso arricchimento intergenerazionale. Nell’atmosfera suggestiva di InChiostro Vivo il pubblico gioisce delle cose belle che vede sul palcoscenico e allarga le prospettive personali. Allo stesso tempo, ha l’opportunità di costruire una rete di relazioni di alto livello e ampliare le proprie conoscenze.

In questo luogo accogliente che emoziona e stupisce, ogni spettacolo trova una sua inedita collocazione spaziale. InChiostroVivo si apre alla città comunicando bellezza, cultura, impegno e freschezza. Offre contenuti originali attraverso una programmazione interdisciplinare e multidisciplinare, mescolando la musica al teatro e viceversa. Accoglie salotti di approfondimento e laboratori dedicati a bambini e ragazzi.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

TEATRO DI PROSA

1, 2, 3 giugno ore 20.15

LA DONNA SERPENTE di Carlo Gozzi

Fiaba teatrale. Adattamento e regia di Liyu Jin

con alcuni allievi dei corsi di teatro AdPunctum e del coro di voci bianche di A.LI.VE.

7, 8 giugno ore 21.15

UNA MOSCA SU AMLETO

Di e con Edoardo Ribatto

16 giugno ore 21.15

U PARRINU

La mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia

Di e con Christian di Domenico

21, 22, 23 giugno ore 21.15

AMARE CANNIBALE

prima nazionale

Scritto e diretto da Mariagrazia Pompei

Produzione: Magma06



TEATRO MUSICALE

18, 19 giugno ore 21.15

FESTINO NELLA SERA DEL GIOVEDì GRASSO di Adriano Banchieri

Con il coro giovanile di A.LI.VE. diretto dal maestro Paolo Facincani



MUSICA

4 giugno ore 21.15

DONNE IN MUSICA

Omaggio alla poliedrica vocalità delle grandi interpreti femminili italiane e straniere

con le soliste Elena Fezga e Virginia Sollazzi Castagnetti

5 giugno ore 21.15

SONO SCHIAVO DEL BRASILE

Un incontro con la musica di Heitor Villa-Lobos

con ensemble di chitarre delle scuole medie a indirizzo musicale di Selvazzano Dentro (Padova) e Pesaro

6, 9 giugno ore 21.15

GIOVANE GIORGIO GABER

Un omaggio al teatro-canzone del Gaber giovane

con le soliste Elena Fezga e Virginia Sollazzi Castagnetti e il coro giovanile di A.LI.VE.

in collaborazione con Fondazione Gaber

10 giugno ore 21.15

FIORI D’ABRUZZO

Otto divertimenti per quintetto di fiati su musiche abruzzesi di Antonio Di Jorio

Quintetto di fiati: Empathie

Direttore: Maestro Concezio Leonzi

11 giugno ore 21.15

CONCERTO TROMBE

12, 13 giugno ore 21.15

IL CORO DI VOCI BIANCHE NEL ‘900

Con il coro di voci bianche di A.LI.VE. diretto dal maestro Paolo Facincani

14 giugno ore 21.15

UNA CORDA CHE CANTA

Concerto di chitarre

15 giugno ore 21.15

CANTA NAPOLI A VERONA

con gli allievi di canto lirico della maestra Daniela Cavicchini e trio di chitarre.



DANZA nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese

27 giugno ore 21.15

MASS-CORE

muZo Dance Theatre Crafts – Nuova Soledarte

28 giugno ore 21.15

PORTRAIT

Fòov Dance Company

29 giugno ore 21.15

OPUS INCERTUM

Diversamente in danza

30 giugno ore 21.15

IDENTITY

Iuvenis Danza

Nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 l’accesso agli spettacoli sarà consentito a un massimo di 99 spettatori.L’ingresso è su prenotazione da effettuare tramite e-mail all’indirizzo segreteria@alivemusica.it indicando nome, cognome e numero di telefono di ogni spettatore per cui si desidera effettuare la prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.L’accesso agli eventi sarà possibile a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per consentire lo svolgimento delle procedure di accoglienza previste dai protocolli di sicurezza.

TARIFFE BIGLIETTI

SPETTACOLI TEATRO

Intero 12 €

Ridotto (under 26 e over 65) 8 €

SPETTACOLI MUSICA

Intero 10 €

Ridotto (under 26 e over 65) 8 €

DANZA

Intero 8 €

Ridotto (under 26 e over 65) 5 €

SALOTTI

Ingresso gratuito