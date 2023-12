Domenica 17 dicembre alle ore 16.00, al Teatro Dim, Artemisia presenterà lo spettacolo “Un Natale al giorno”, tratto da Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari.

Mancano pochi giorni a Natale. Che emozione! I preparativi, gli addobbi, i regali! Nella letterina che la bambina ha scritto non ne manca neanche uno alla lunga lista. Ma forse in una lettera di Natale ci vorrebbe anche un pensiero buono…: Un Natale al giorno, spettacolo per bambini da 4 anni, che coinvolgerà tutta la famiglia, sarà presentato dall’Associazione Culturale Artemista domenica 17 dicembre (ore 16.00) al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, nell’ambito della stagione organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Aida.

Lo spettacolo invita, attraverso scene divertenti e poetiche, a concedersi un momento per pensare a cosa sia davvero importante, a recuperare il vero valore della Festa di Natale nella relazione con gli altri. Lo spettacolo verrà portato in scena da Elisa Pifferi e Simona Taddei; è liberamente tratto da Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari, un libro che tratta con leggerezza e umorismo temi importanti come quelli della pace e della scienza al servizio dell’umanità.

Il Natale di Fondazione Aida proseguirà il 26 dicembre con We wish you a Muffins Christmas (Teatro Stimate), un concerto che come un caldo abbraccio accompagnerà i bambini in un viaggio attraverso le più belle canzoni dedicate a questo periodo, e il 27 dicembre quando al Teatro Nuovo andrà in scena Fiabe in concerto…e il sogno realtà diverrà, con un arrangiamento inedito tratto da Wish.

Info 0458001471 www.fondazioneaida.it