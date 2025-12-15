“Uova fatali” a San Mauro di Saline

Domenica 21 Dicembre alle ore 17 la Compagnia Il Capannone porta in scena la commedia “Uova Fatali” alla Residenza Creativa Teatroprova San Mauro di Saline.

Nella Chicago del 1928 il professor Peachum fa una scoperta che cambierà per sempre la storia delle scienze naturali.

Ma attenzione: sotto il microscopio si materializza l’inizio di una catastrofe!

l romanzo di Bulgakov, con la sua carica di comicità farsesca e sinistra (e un pizzico di puro terrore), prende la veste di una messa in scena teatrale, per tornare a raccontare come il desiderio di potere, mescolato con la giusta dose di possibilità tecniche e di sconsideratezza, sia la via più diretta verso la catastrofe.

Preparati a un viaggio febbrile e indimenticabile.

Partecipa a questa PROVA APERTA . Un progetto della Residenza Creativa Teatroprova con la UILT Veneto

Ingresso gratuito (offerta libera e responsabile).

Prenota il tuo posto nelle prime file https://sites.google.com/teatroprova.it/aps/eventi/prenotazioni