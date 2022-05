Valporun Scavalcapastel a Fumane

L’ASD Gruppo Podistico Gargagnago in collaborazione con l’ASD Banchette Runners e il Gruppo Marciatori Fumane organizza per Sabato 29 Maggio la nona edizione della “Scavalcapastel”, trail/escursione autogestito NON competitivo sulle distanze di: Km 19 d+1.000, Km 30 d+1.500 e Km 44 d+2.000

La data dell’evento è fissata per il 29/05/2022 a Fumane presso la Polisportiva in Via Progni.

Il ritrovo è previsto dalle ore 6.30 mentre la partenza è fissata per le ore 7.00 per la distanza di Km 44 mentre è fissata per le ore 8 per le distanze di Km 19 e Km 30. Il tempo massimo per completare il percorso scelto è di 7 ore.

Quota di partecipazione:

Euro 15,00 fino 15 Maggio 2022

Euro 20,00 dal 16 Maggio al 28 Maggio 2022

Euro 25,00 il giorno 29 Maggio 2022

Comprende:

Pettorale evento

Servizi igienici

Assistenza medica

Ristori sul percorso e in zona partenza/arrivo

Servizio cronometraggio

Materiale informativo e pubblicitario

Pacco gara

Modalità di iscrizione:

Le iscrizioni possono essere fatte mediante le seguenti modalità:

1) compilando direttamente online l’apposito modulo;

2) scaricando e compilando la scheda d’iscrizione per singoli o la scheda d’iscrizione per gruppi ed inviandola successivamente a segreteria@valporun.it;

3) presso seguenti punti Valporun:

– Km Sport di Bussolengo in Via Verona 8/2 (S.S. Gardesana), Telefono 045 7151300

– Km Sport di San Martino Buon Albergo in Viale del Lavoro 22, Telefono 045 8781949

– Verona Runner di Bussolengo in Piazzale Vittorio Veneto 41/D, Telefono 045 6767143

– Verona Marathon Hub di Verona in Circonvallazione Maroncelli 7/E, Telefono 045 554707

Per maggiori informazioni: https://www.valporun.it/scavalcapastel/