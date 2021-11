“Veci, imbriaghi e foresti” al Teatro Camploy

Tre episodi che dipingono, con un’ironia graffiante, la vita nel profondo veneto dell’immediato primo dopoguerra novecentesco. I nostri eroi si ingegnano continuamente per sopravvivere e sbarcare il lunario in una regione veneta estremamente povera. L’autore, attraverso una “lingua veneta”, che la compagnia teatrale cerca di riproporre intatta, ci diverte e meraviglia per il ritmo della recitazione e per le trovate comiche mai scontate.

Date:

Sabato 20 novembre 2021 – Ore 21.00

Domenica 21 novembre 2021 – Ore 16.30

Compagnia: GTV NIÙ

Titolo: Veci, imbriaghi e foresti

Autore: Gino Rocca

Regia: Andrea Pellizzari

Genere: Trittico di atti unici comici in lingua veneta.

Biglietti

Importo massimo € 10,00

Importo massimo € 7,00 (Over 65, studenti, Under 26, accompagnatore disabile)

Ingresso gratuito per disabili

Mail: andrea.pellizzari65@gmail.com

Tel: 3351094534