Venetonight2019: La Notte (magica) della Ricerca

“Magia” è il tema scelto per questa edizione della Notte della Ricerca, organizzata dall’Università di Verona, che si terrà Venerdì 27 settembre in Piazza dei Signori, dove docenti, ricercatrici e ricercatori dell’Università di Verona saliranno sul palco insieme a Cristiano Militello e il mago Antonio Casanova, famosi per le loro imprese di “smascheramento” a Striscia la Notizia e all’Orchestra Frattini.

Una serata a tema magia per dimostrare l’essenza delle scoperte scientifiche che non nascondono nessun trucco, nessun gioco di prestigio, nessun incantesimo, al contrario invece delle pseudoscienze che con fake news, cure miracolose, rivelazioni di complotti e minacce inesistenti stanno andando proprio a minare le basi della società basata sulla conoscenza.

Chi fa del sapere scientifico la propria professione, come i docenti universitari, ha il dovere morale di svelare gli inganni e le apparenti verità su cui si basano questi approcci. I ricercatori oggi non solo devono illustrare alla gente cosa sia la scienza ma anche rivelare tutto ciò che scienza non è – ciò che pseudoscientifico – che è apparente e ingannevole e che sta provocando danni nella società.

Durante la serata in piazza dei Signori la ricerca scientifica verrà raccontata attraverso musica, spettacolo, talk show e un’area stand dove potrete “toccare” dal vivo i “segreti della ricerca” e una area demo e talk dove incontrare ed ascoltare i ricercatori. A partire dalle 17 (e per tutta la serata), Piazza dei Signori verrà animata da un’area stand e talk con esperimenti, speech, workshop e la possibilità di soddisfare le più disparate curiosità e scoprire dal vivo cosa succede nei laboratori e nelle aule dell’Università.

Il grande spettacolo della serata inizierà alle 21:00; durante lo show, sotto la conduzione di un volto noto della televisione italiana Cristiano Militello, e di una live band effervescente come l’Orchestra Frattini, professori e ricercatori porteranno sul palco della Veneto Night talk originali che vi sapranno sorprendere.

A interpretare il tema della serata, per una chiusura emozionante, sul palco della Notte della Ricerca salirà il mago Antonio Casanova pronto a incantare il pubblico con un vero spettacolo di illusioni e giochi di magia. Noto al pubblico televisivo grazie alla rubrica sul programma Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, nel ruolo di inviato magico capace di ricreare con le arti illusionistiche i paradossi della società moderna, Antonio Casanova ha frequentato l’ambiente degli inventori e dei costruttori americani di grandi illusioni come David Copperfield. Oltre a partecipare a numerosi spettacoli di illusionismo è magia, il mago Casanova ha pubblicato libri per ragazzi e lavorato alla scrittura di spettacoli teatrali, sempre legati al tema.

Ricercatori e ricercatrici dell’Università di Verona vi aspettano venerdì 27 settembre dalle ore 17.00 in Piazza dei Signori a Verona per la notte (magica) della ricerca.