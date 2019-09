Viaggi sulla luna – Il cinema e la conquista dello spazio

Tre incontri con Alberto Scandola, docente di “Storia e Critica del Cinema” Università di Verona.

Mercoledì 25 settembre dalle 21 alle 23 in Sala Farinati

LA LUNA IERI. Da Méliès a Totò

Lunedì 30 settembre alle ore 16 in Sala Farinati

Proiezione di un film dedicato alla luna

Mercoledì 2 ottobre dalle 21 alle 23 in Sala Farinati

LA LUNA OGGI. Il reale e l’immaginario

50 anni fa, il 20 luglio 1969, l’uomo metteva il primo piede sulla luna, soddisfacendo un desiderio antichissimo e mai sopito: quello di varcare, attraverso l’esplorazione di mondi sconosciuti, le colonne d’Ercole della conoscenza. L’uscita nelle sale di First Man (Damien Chazelle), recentemente presentato alla Mostra di Venezia, è l’occasione per interpretare un viaggio cinematografico sulle decine di lune raccontate dalla settima arte. Dalle acerbe visioni di Meliès (Le voyage dans la lune) al dramma ricostruito da Ron Howard (Apollo 13), passando per i sentieri della parodia (Totò sulla luna), dell’orrore (Apollo 18) e della follia (Moon), la luna è sempre stata non solo un traguardo della scienza e della tecnica, ma anche e soprattutto un luogo dell’immaginario.

Nel corso dei due incontri di analisi saranno proiettate e commentate sequenze tratte da: Le voyage dans la lune (1902), Uomini sulla luna (1950), Apollo 13 (1995), Totò sulla luna (1978), Capricorn one (1978), Moon (2009), Apollo 18 (2011), In the shadow of the moon (2007), Oblivion (2013), Cattivissimo me 3 (2017) e altri film.