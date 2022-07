“Vida” in scena al Teatro dell’Orecchione

Venerdì 22 Luglio alle 21.15 in scena “Vida” al Teatro dell’Orecchione del bastione di San Zeno.

Al Bastione di San Zeno, nell’ambito della rassegna “Bastioni in scena”, curata dal Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio per Mura Festival, nuovo appuntamento con il teatro venerdì 22 luglio alle 21.15 con Vida, su stesura drammaturgica e regia di Isabella Caserta e produzione di Teatro Scientifico. In scena Elisa Lombardi, Valerio Mauro, Andrea Cortelazzo.

Il testo, muovendosi con leggerezza tra prosa e canzoni, inneggia al risveglio dei sensi, dipanandosi in una drammaturgia che evoca sentimenti gioiosi e di speranza. «Uno spettacolo di teatro – canzone che parla di rinascita, di ritorno alla vita» lo definiscono gli organizzatori. «Un inno alla vita, all’amore per la vita. La luce dopo il buio. La speranza dopo l’abbattimento e la desolazione. La voglia di ritornare a cantare, a sognare, a sperare, a vivere».

Il costo del biglietto per posto unico è di 10 euro. In caso di persona con disabilità, il costo è di 1 euro ciascuno per lui e il suo accompagnatore.

Per informazioni sul sito www.teatroscientifico.com o alla mail segreteria.tl.ts@gmail.com.

Telefono 3473681319.

Mura Festival è organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e Verona Città Murata. Vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 600 appuntamenti da maggio a ottobre.

