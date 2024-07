“Vino a teatro”: spettacolo itinerante tra le vigne

Il vino come fil rouge tra un originale spettacolo teatrale d’ispirazione Shakespeariana ed una cena bucolica nel parco della storica tenuta Serego Salieri.

Mentre le luci dorate del sole calano dolcemente, avremo il piacere di accoglierti con un calice di Possessioni Bianco, un momento perfetto per rilassarsi e godere della bellezza del luogo.

Dopodiché potrai scoprire i segreti della nostra produzione vinicola con una visita guidata del fruttaio e delle cantine di famiglia. Un viaggio affascinante attraverso la storia e la passione che animano i vini del casato.

La serata continuerà con una cena esclusiva nel parco della tenuta, in cui delizieremo il palato con i vini biologici della linea BellOvile, prodotti in Toscana, e con il dolce Recioto Casal dei Ronchi, abbinati a piatti speciali creati per l’occasione. Ogni boccone e sorso sarà un viaggio sensoriale che esalterà i sapori e gli aromi dei nostri prodotti.

E come se non bastasse, nel corso della serata saremo trasportati nel mondo di Shakespeare. Le sue parole, portate in scena in uno spettacolo teatrale originale ed itinerante, daranno un tocco magico e indimenticabile alla serata.

Non perdere questa opportunità unica di celebrare il vino, la cultura e la convivialità in un contesto incantevole!

Vini in degustazione:

● Possessioni Bianco – Garganega e Sauvignon del Veneto Igt

● BellOvile – Vermentino Toscana Igt bio

● BellOvile – Rosso di Toscana Igt bio

● Casal dei Ronchi – Recioto della Valpolicella Classico Docg

Menù:

● Panzanella 2.0

● Maccheroncini al torchio, ragù di cinta Senese al Vermentino, zucchine in fiore e gremolada di agrumi

● Tagliata Fiorentina, patata all’olio della Tenuta, rucola e mosto cotto d’uva Serego Alighieri

● Tortino alle erbe spontanee, gelato al latte e gocce di Casal dei Ronchi

Vino e Cucina: € 70/persona