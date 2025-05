Winefulness: sensazioni nel calice

Sabato 7 Giugno potrai vivere un’esperienza che unisce mindfulness, yoga e vino: una meditazione guidata alla scoperta del vino e della consapevolezza attraverso i 5 sensi.

Winefulness nasce dall’incontro tra il vino e la consapevolezza. Due mondi apparentemente lontani, che insieme danno vita a un momento autentico di ascolto interiore, connessione e benessere.

Nel parco della storica tenuta Serego Alighieri, circondati dalla natura della Valpolicella, sarete guidati dall’insegnante Chiara in un percorso che combina il respiro dello yoga con la presenza della meditazione e la ricchezza del vino. Dopo un momento di rilassamento e ascolto del corpo, vi immergerete in una degustazione consapevole, per risvegliare i sensi e riscoprire il piacere del gusto. A occhi chiusi, preparerete il palato ad accogliere una selezione di vini della tenuta, tra cui l’iconico Amarone Vaio Armaron.

Per concludere, una visita al fruttaio per l’appassimento delle uve e alle cantine storiche, dove i vini affinano in fusti di ciliegio.

Un viaggio sensoriale unico per chi desidera allenare i sensi, abbracciare la lentezza e assaporare il vino in modo nuovo, profondo, consapevole.

Vini in degustazione:

• Possessioni Bianco – Garganega e Sauvignon del Veneto Igt

• Possessioni Rosso – Valpolicella Classico Doc

• Vaio Armaron – Amarone della Valpolicella Classico Docg

Informazioni utili:

Si consiglia abbigliamento comodo

È necessario portare il proprio tappetino da yoga

In caso di maltempo, l’attività si svolgerà all’interno delle eleganti sale della tenuta

Costo per l’esperienza: € 45