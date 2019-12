XXIX Mostra Concorso del Presepio Tradizionale e Artistico nella sala espositiva Sala Birolli

Nella Sala espositiva “Renato Birolli” è stata inaugurata sabato 7 dicembre 2019, alle ore 15 la XXIX Mostra Concorso del Presepio Tradizionale e Artistico, con premiazione dei Vincitori del Concorso, organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sezione di Verona e patrocinata dal Comune di Verona, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Verona e dalla Camera di Commercio di Verona. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 12 gennaio 2020.



Le opere in esposizione e partecipanti al concorso sono circa 90, quali Diorami, Presepi tradizionali e Sculture inerenti al tema della Natività. Sono prodotte sia da affermati presepisti ed artisti nazionali ed internazionali, sia da persone con la passione per il Presepio e per il suo messaggio di Pace.

I presepi partecipanti al Concorso, sono suddivisi nei consueti tre settori:

Tradizionale (presepi unici “aperti”)

(presepi unici “aperti”) Artistico (solo sculture o presepi)

(solo sculture o presepi) Ricerca e originalità (presepi unici)

Orari di apertura:

dal 9 al 20 dicembre feriali, dalle ore 14 alle 19. Al mattino solo su appuntamento prefestivi e festivi 9.30 – 12.30 / 14 – 19



Natale e 1° gennaio/Capodanno : aperto il pomeriggio dalle 15 alle 19

: aperto il pomeriggio dalle 15 alle 19 dal 26 dicembre: tutti i giorni 9.30 – 12.30 / 14 – 19

Visite su appuntamento per scuole e gruppi – cell. 349 4958361.

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni:

Associazione Italiana Amici del Presepio – Sezione di Verona

e mail: info@presepiverona.it

pagina www.facebook.com/AIAPVerona/

Aggiornamenti nel sito dedicato www.presepiverona.it