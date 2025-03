Aladin, il Musical di Stefano D’Orazio al Salieri

Al Teatro Salieri di Legnago arriva Aladin, Il Musical di Stefano D’Orazio, nell’edizione completamente rinnovata della celebre commedia musicale. Venerdì 21 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena uno spettacolo sulle note dei Pooh, con la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio e con illusioni ed effetti speciali firmati dal celebre Mago Casanova.

Dopo il successo del 2010, il musical dell’indimenticato batterista dei Pooh torna in scena con le musiche firmate dai suoi “Amici per sempre”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, pronte ad accompagnare l’eterna favola tratta da Le mille e una notte. Dieci attori e otto danzatori si trasformano in meravigliose odalische, principi a castello e guardie sempre pronte ad intervenire, spaziando dal modern al tip tap con richiami arabeggianti per una serata adatta a tutta la famiglia. Coreografie, costumi e scenografie sono totalmente inediti e, ad impreziosire ulteriormente lo spettacolo, gli effetti speciali e le illusioni portano la firma del celebre Mago Casanova, volto noto di Striscia la Notizia nonché vincitore del Merlin Award, l’Oscar come “Miglior mago del mondo”.

Aladin, Il Musical immerge in un’atmosfera magica per far rivivere la prima opera solista del compianto Stefano D’Orazio, da cui è stato tratto anche un album discografico. La Compagnia dell’Ora conduce il pubblico dal palazzo del Sultano all’esterno della città, dalle intime stanze della Principessa Jasmine alle strette vie di una città affacciata sul deserto, fino alla suggestiva Caverna delle Meraviglie. La storia è quella di due vite opposte, destinate a intrecciarsi indissolubilmente. Da un lato la giovane e ribelle principessa Jasmine, unica erede al Sultanato e costretta a sposarsi senza amore. Dall’altro Aladin, astuto ladruncolo dal cuore d’oro e dall’anima pura, perennemente braccato dalla legge. Il loro primo incontro è un vero colpo di fulmine ma, come in ogni fiaba, un uomo malvagio presto si intromette ingannando entrambi per sete di potere. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada ad offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata.

Una storia d’amore e amicizia, di ribellione e giustizia che affronta tematiche moderne, tra cui l’importanza di credere nei propri sogni, il coraggio di affrontare il destino e i diritti femminili, con la protagonista in lotta per scegliere il suo futuro. Una particolare attenzione è poi riservata all’amicizia come motore di cambiamento, quella di Jasmine nei confronti di Shadia e di Aladin verso il Genio, sempre mantenendo vivi alcuni colori e connotazioni dello spettacolo di Stefano D’Orazio, batterista, paroliere e cantante dei Pooh dal 1971 al 2009.

Biglietti e abbonamenti. Lo spettacolo Aladin, Il Musical è sold out e fa parte dell’abbonamento Premium. I biglietti per i prossimi spettacoli sono disponibili online al link https://www.boxol.it/Teatrosalieri/it o alla biglietteria del Teatro Salieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Nei giorni di spettacolo resterà aperta anche un’ora prima della rappresentazione.