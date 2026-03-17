Alice Mangione in “Cruda e nuda” al Teatro Astra

Preparatevi a un venerdì sera senza filtri: Venerdì 20 Marzo alle ore 21.00, Alice Mangione (l’inarrestabile anima di The Pozzolis Family) sale sul palco di San Giovanni Lupatoto per fare a pezzi ipocrisie e cliché della vita quotidiana.

In questo show — scritto insieme a Manuela Mazzocchi e prodotto da Savà Produzioni Creative (con il management di Show Reel) — Mangione si mette a nudo con un’ironia spietata e sincerissima. Tra risate e riflessioni, i tarocchi diventano il pretesto per un viaggio surreale tra le nostre paure e contraddizioni più profonde.

Sul palcoscenico prende forma una confessione ironica e spietatamente sincera, il ritratto di un mondo privo di filtri in cui ognuno dice ciò che pensa, anche quando sarebbe preferibile evitarlo. E per orientarsi nel labirinto di verità, paure e contraddizioni, la comica sceglie i tarocchi come bussola, «confidando nel fatto che Simon & the Stars, Branko e Paolo Fox vivano in case grandi come il Molise e usino Saturno come fermaporta», spiega. Carta dopo carta, tra sarcasmo e confessione, l’attrice e autrice smonta convenzioni, aspettative e tutte le ipocrisie della vita quotidiana.

In Cruda e nuda anche le più piccole tragedie personali diventano materiale da risate e le debolezze si trasformano in sequenze esilaranti. Con il suo inconfondibile stile senza filtri, Mangione mette a nudo pensieri e assurdità spesso taciute, soffermandosi su ciò che definisce una persona: mente, sentimento e anche una buona dose di fortuna. Il monologo stand up si muove così tra confessione e osservazione comica, alternando battute serrate, episodi autobiografici e improvvisi cambi di prospettiva.

Alice Mangione è attrice, autrice e comica italiana. Debutta in televisione nel 2004 accanto a Maccio Capatonda nel programma Mai dire martedì, iniziando un percorso nella comicità televisiva che la porta negli anni successivi a partecipare a programmi come La prova dell’otto, Glob – Diversamente italiani, Colorado e Comedy Central News.

Parallelamente lavora anche come attrice per il cinema e la televisione. Tra i film a cui prende parte ci sono Oggi sposi di Luca Lucini, Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo e Una terapia di gruppo con Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria. In televisione è coprotagonista nella miniserie Anima gemella e in diverse produzioni seriali.

Nel 2016, insieme al comico Gianmarco Pozzoli, fonda il progetto The Pozzolis Family, una serie di video comici dedicati alla vita familiare e alla genitorialità che in pochi anni diventa uno dei fenomeni digitali più seguiti in Italia. I contenuti pubblicati sui social portano il duo dal web al teatro, con tournée nei principali palcoscenici italiani e progetti editoriali e televisivi.

Nel 2022 partecipa come concorrente alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video, consolidando ulteriormente la sua notorietà presso il grande pubblico.

In teatro continua a lavorare tra comicità, progetti di narrazione e spettacoli musicali. Nel 2023 entra nel cast dell’edizione italiana di Matilda The Musical, dove interpreta insieme a Gianmarco Pozzoli i genitori della protagonista nello spettacolo prodotto dal Teatro Sistina di Roma.

Al termine della serata, il Ridotto del teatro accoglierà il pubblico con un momento di musica dal vivo affidato al gruppo Salìn e i fili di cotone, progetto che unisce il calore delle sonorità blues e soul alle atmosfere sognanti e urbane del trip-hop. Il repertorio attraversa epoche e geografie diverse, passando dai brani di Melody Gardot ed Amy Winehouse ai colori di Joy Crookes fino alle suggestioni dei Portishead.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili alla biglietteria del Cinema Teatro Astra e sul sito https://ticket.cinebot.it/astra/. La biglietteria del Teatro Astra è aperta il lunedì (dalle 17:00 alle 18:30), il martedì (dalle 10:30 alle 12:30) e il mercoledì (dalle 16:00 alle 18:00). Per maggiori informazioni si può chiamare lo 045 9250 825 | 392 7569 300 o scrivere a [email protected] e alle pagine social dell’Astra.