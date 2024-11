Antica Fiera di San Martino a Tregnago

Dall’8 all’11 novembre Tregnago celebra l’Antica Fiera di San Martino, la festa contadina che nel passato sanciva la fine dell’anno agricolo e l’inizio dell’inverno. In quei giorni era tradizione “far San Martin“, ovvero saldare i debiti con i proprietari dei terreni e chiudere, o rinnovare i contratti d’affitto, far provviste per l inverno e magari destinare una parte dei risparmi all’acquisto della dote per le figlie, in previsione del matrimonio.

La Fiera e un grande mercato all aperto dove trovare di tutto e richiama persone da ogni dove. In passato, rappresentava un momento di aggregazione e di scambi commerciali dopo lunghi mesi di lavoro nei campi. Oggi la fiera e un evento che vuole dare soprattutto risalto ai prodotti agricoli locali, alla gastronomia, alla cultura e all arte tregnaghese e dell’intera Lessinia. Non mancheranno infatti bancarelle di prodotti del territorio, proposte culturali legate alla conoscenza della Lessinia e delle sue tradizioni, momenti di musica e occasioni di intrattenimento per tutte le età.

PROGRAMMA IN AGGIORNAMENTO

Nei giorni di Fiera, le vetrine delle attività commerciali, saranno allestite a tema “Tregnago de na olta” con riferimenti alla Tradizione popolare della Festa.

– “Obiettivi” Mostra Forografica in Biblioteca – dal 30/10 “Societa & Umanita” di Claudio Barbessi

– Dal 8 al 11 Novembre, Mostra fotografica “La Val Fraselle – Sentieri, Malghe, Natura” a cura di CAI TREGNAGO presso Sala Civica Comunale.

Giovedì 7 Novembre 2024

– dalle ore 19.00 apertura mostra “L’arte incontra Tregnago” presso Auditorium comunale;

– dalle 19.00 convegno sull’Agricoltura a cura di Ass. Agricoltori di Tregnago, “Dialogo su Agricoltura, Salute e Territorio”; a seguire momento conviviale presso Auditorium comunale.

Venerdì 8 Novembre 2024

– dalle ore 19.00 apertura mostra “L’arte incontra Tregnago” presso Auditorium comunale

– dalle ore 19.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici presso Tendostruttura Comunale;

– dalle ore 21.00 conferenza di CAI Tregnago con Andrea Lanfri “L’importanza della Montagna nella sua storia” presso Auditorium comunale;

– alle ore 21.30 serata AFRO con YANO MUSIC MACHINE – DJ YANO & KUMA PERCUSSION presso Tendostruttura Comunale.

Sabato 9 Novembre 2024

– dalle 08.00 alle 21.00 apertura Pesca di Beneficenza del gruppo Missionario Parrocchiale di Tregnago presso piazza Marconi, 31;

– dalle ore 17.00 alle 20:00 apertura mostra “L’arte incontra Tregnago” presso Auditorium comunale;

– alle 17.30 presentazione del libro del Centro Fermo Sisto Zerbato presso Auditorium comunale;

– dalle ore 19.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici presso Tendostruttura Comunale;

– alle 20.30 Coro Tre Torri di Tregnago organizza una Serata Corale presso Chiesa della disciplina;

– dalle ore 22.00 serata disco con Alter Ego Club – Dionigi & Bellini presso Tendostruttura Comunale.

Domenica 10 Novembre 2024

– dalle 08.00 alle 20.00 apertura Baita degli Alpini di Tregnago;

– dalle 08.00 alle 18.00 apertura mostra “Visioni Sacre a Sant’Egidio” presso Chiesa di Sant’Egidio;

– dalle 08.00 alle 21.00 apertura Pesca di Beneficenza del gruppo Missionario Parrocchiale di Tregnago presso piazza Marconi, 31;

– alle 09.00 Trekking naturalistica “Sulle orme di Massalongo” con Guida Ambientale Escursionistica;

– dalle ore 10.00 alle 19:00 apertura mostra “L’arte incontra Tregnago” presso Auditorium comunale;

– dalle 10.30 alle 13. 00 e dalle 14.00 alle 18.00 apertura Museo del Cinema di Nello Livellini presso Biblioteca comunale;

– alle 11.00 Vivi Tregnago e EAST Veronautoctona organizzano un evento teatrale “Te conto San Martin” presso Via Vittorio Veneto;

– ore 11:30 Taglio del Nastro dell’Antica Fiera di San Martino presso Piazza Massalongo⭐ ;

– dalle ore 12.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici per il pranzo presso Tendostruttura Comunale;

– alle 14.00 spettacolo di magia per grandi e piccoli del Mago Bollicino Piazza Massalongo;

– alle 14.30 Vivi Tregnago e EAST Veronautoctona organizzano un evento teatrale “Te conto San Martin” presso Via Vittorio Veneto;

– alle 15.00 partenza da Tendostruttura Comunale della banda “La Primula” di Cogollo;

– dalle 15.00 musica con Radio Adige e Radio Adige TV presso Piazza Massalongo;

– dalle ore 18.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici in Tendostruttura Comunale;

– dalle ore 21.00 musica dal vivo con AC/DC Tribute Band – High Voltage presso Tendostruttura Comunale.

Lunedì 11 Novembre 2024

– dalle 08.00 alle 20.00 apertura Baita degli Alpini di Tregnago;

– dalle 08.00 alle 18.00 apertura mostra “Visioni Sacre a Sant’Egidio” presso Chiesa di Sant’Egidio;

– dalle 08.00 alle 21.00 apertura Pesca di Beneficenza del gruppo Missionario Parrocchiale di Tregnago presso piazza Marconi, 31.

– dalle 10.00 alle 19:00 apertura mostra “L’arte incontra Tregnago” presso Auditorium comunale;

– dalle 10.00 alle 17.00 LudoBus “Lampi di Gioco” con giochi in legno per grandi e piccoli Piazza Massalongo;

– dalle 10.30 alle 13. 00 e dalle 14.00 alle 18.00 apertura Museo del Cinema di Nello Livellini presso Biblioteca comunale;

– dalle ore 12.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici per il pranzo presso Tendostruttura Comunale;

– dalle 15.45 alle 17.00 Laboratorio “Le Lanterne di San Martino” per bambine e bambini in Biblioteca Comunale, per partecipare chiamare in biblioteca;

– alle 17.30 cerimonia anniversario 50 anni del Centro Zerbato presso Centro Fermo Sisto Zerbato;

– dalle ore 18.00 Pro Loco Citta di Tregnago apre gli stand enogastronomici presso Tendostruttura Comunale;

– dalle 20.30 musica liscio e balli di gruppo con Ulisse e Giulia presso Tendostruttura Comunale.

Per info eventi: [email protected]

Per disponibilità sulle postazioni nella Fiera (per commercianti e hobbisti): [email protected]