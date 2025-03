Al Teatro Satiro OFF l’11 aprile alle ore 19:30: Antonio e Cleopatra, la commedia di Casa Shakespeare.

Immaginate un camerino, uno specchio circondato da luci, davanti al quale attori e attrici – meglio se dive o divi – si preparano per entrare in scena. Immaginate un diverbio di coppia, l’assalto costante alla privacy, all’intimità, l’invasione del mondo dello star system. Ora, immaginate tutto questo collocato in uno dei momenti più turbolenti della storia antica, con la fama che, già ai tempi di Roma, era veicolata attraverso voci e pettegolezzi, un flusso di parole che, a un certo punto, parlava solo di due persone: Antonio e Cleopatra, un binomio indissolubile.

La nostra versione di “Antonio e Cleopatra“, il capolavoro di Shakespeare, affronta l’ambiguità del testo, che oscilla tra tragedia e parodia, con una rilettura che mette in evidenza i conflitti, i cambiamenti e le incertezze dei protagonisti. La trama non è solo quella dei due grandi amanti, ma esplora anche il loro scontro egoico, i loro tradimenti e le seduzioni incrociate. Shakespeare, anche in questo caso, costruisce una storia piena di colpi di scena, cambi di direzione improvvisi, e lo fa con un linguaggio che risuona incredibilmente moderno, quasi da gossip o feuilleton.

Cosa accade quando due personaggi si strappano i capelli, si mandano a quel paese, si riamano, si lasciano e si uniscono di nuovo? La storia di Antonio e Cleopatra è quella di una lotta tra passioni e ragioni, di un amore capace di sfidare le convenzioni, ma anche di mettere in luce la fragilità degli ego umani.

In questo spettacolo, la commedia si intreccia al dramma, e non possiamo fare a meno di pensare ai divi del cinema del ‘900, Elizabeth Taylor e Richard Burton, che incarnano perfettamente il caos e l’intensità di questo amore, come due giganti che si sfidano a colpi di battute e scandali, un amore che segna un’epoca. La vicenda, pur mantenendo la sua dimensione tragica, si arricchisce di momenti comici, di dinamiche moderne, e di un sound pop che riecheggia il nostro tempo, rendendo l’opera universale e sempre attuale.

Un adattamento che mescola il comico e il tragico, ma soprattutto una riflessione sul potere della passione, dei conflitti interiori, e delle storie d’amore che fanno sognare e soffrire.

