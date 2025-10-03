“Aurora Festival”

Dal 9 all’11 ottobre il Polo Santa Marta ospiterà la prima edizione di Aurora, il festival universitario con il contributo di ESU Verona e Università di Verona, con il patrocinio del Consiglio degli Studenti e il partnership creativa di RussoStudios.

L’evento vuole essere un momento di benvenuto e di aggregazione per matricole, studenti, ed è aperta a tutta la cittadinanza, con tre giorni di talk, dibattiti e musica. Il programma culturale prevede incontri su Intelligenza Artificiale e lavoro (9 ottobre), accessibilità e disabilità invisibile (10 ottobre) e violenza digitale/revenge porn (11 ottobre), con ospiti ed esperti del settore. Le serate saranno animate da concerti e intrattenimento, trasformando l’università in un luogo vivo e partecipato.

Aurora è pensato come simbolo di un nuovo inizio: un festival che unisce cultura, socialità e musica per rafforzare il senso di comunità studentesca a Verona.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di ESU – ARDSU di Verona e dell’Università degli Studi di Verona, con il patrocinio del Consiglio degli Studenti e la partnership creativa di Russostudios per la grafica e la comunicazione visiva.

AURORA si propone come l’evento di benvenuto per le matricole e l’intera comunità studentesca, segnando simbolicamente l’inizio di un nuovo anno accademico.

Il nome “Aurora” è stato scelto per evocare l’inizio di un nuovo giorno, carico di luce, energia e possibilità. Il festival incarna questo spirito, augurando a tutti gli studenti un buon inizio e offrendosi come un momento di festa collettiva per ripartire insieme, in una nuova “città” fatta di conoscenze, incontri e opportunità. L’obiettivo è trasformare l’università in uno spazio vissuto e vissibile, che va oltre le aule di lezione e le biblioteche, diventando un punto di ritrovo per incontrarsi, ballare, dibattere e crescere insieme.

IL PROGRAMMA: TRE GIORNI TRA MUSICA E APPROFONDIMENTO

AURORA non è solo intrattenimento, ma anche un momento di forte approfondimento culturale e sociale.

Il cuore del festival batte infatti per un palinsesto di talk di alto livello, pensato per stimolare riflessioni cruciali per la generazione di studenti di oggi.

9 Ottobre, ore 18:30

“L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro” - Il primo appuntamento è un focus sul futuro professionale. Un incontro pratico per scoprire come sfruttare l’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, le opportunità nel nuovo mercato del lavoro e i tool immediatamente utilizzabili per aumentare produttività e creatività. Ospite d’eccezione Enrico Pettinao.

10 Ottobre, ore 18:45

“Semplicemente Scomodi” - Un confronto reale e toccante sulle barriere, sia architettoniche che emotive. Attraverso le testimonianze dirette dell’influencer e dott.Emanuel Cosmin Stoica e la scrittrice Anita Maiorana , l’evento decostruisce il concetto di disabilità invisibile e propone una riflessione collettiva su come costruire un’università davvero accessibile e inclusiva per tutti.

11 Ottobre, ore 18:45

“Oltre il Revenge Porn: tra diritto, società e nuove forme di violenza” – L’ultimo talk, di forte attualità giuridica e sociale, vedrà come relatrice l’avvocato Francesca Florio, autrice di “Non chiamatelo Revenge Porn”. Un incontro per comprendere e decostruire il fenomeno, analizzandone gli aspetti culturali, sociali e giuridici, per promuovere nuove forme di consapevolezza e tutela contro la violenza digitale. L’incontro sarà moderato da Christian Gaole, collaboratore del Corriere del Veneto.

“Abbiamo voluto creare un festival che fosse un vero e proprio inizio, un’aurora, appunto, non solo per l’anno accademico ma anche per il percorso di crescita personale di ogni studente. Portare questi eventi all’interno degli spazi universitari, in ambienti unici come il Polo Santa Marta, significa riconquistare e vivere appieno i luoghi che ci appartengono, riempiendoli di contenuti, musica e dibattito.”

Oltre ai convegni, AURORA offrirà tre serate di musica e intrattenimento, completando un’offerta di tre giorni interamente dedicata alla vita e alla comunità studentesca.