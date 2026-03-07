“Bolero / Vivaldi Umane Passioni” al Teatro Salieri

Ultimo appuntamento Danza della Stagione 25-26 al Teatro Salieri di Legnago: Mercoledì 11 marzo, alle ore 20:45, la MM Contemporary Dance Company porterà in scena Bolero Soirée — Bolero / Vivaldi Umane Passioni, dittico coreografico firmato da Michele Merola.

Lo spettacolo riunisce due creazioni firmate dal celebre coreografo, costruite su brani lontani nel tempo ma uniti da una forte tensione espressiva. Da una parte la progressione implacabile del crescendo raveliano, divenuto nel tempo una delle composizioni più riconoscibili del repertorio novecentesco; dall’altra le pagine del Maestro veneziano, attraversate da inquietudini e slanci vitali. Ne nasce un dittico coreografico dedicato ai sentimenti e ai rapporti umani, tra attrazioni, distanze e fragilità.

Lo spettacolo si apre con Bolero, rilettura coreografica del celebre brano composto da Maurice Ravel nel 1928. La struttura della partitura, costruita su un crescendo continuo e su una pulsazione ritmica quasi ossessiva, diventa per Michele Merola il terreno su cui sviluppare una riflessione dedicata ai rapporti umani e, in particolare, alle relazioni di coppia. I corpi dei ballerini si fanno così specchio di incomprensioni, distanze e desideri capaci di attraversare ogni legame, quel muro trasparente in grado di separare uomini e donne pur mantenendoli profondamente connessi. Nel susseguirsi delle figure sceniche prendono forma tensione, ironia, seduzione, conflitto e momenti di condivisione, seguendo l’inesorabile progressione dell’architettura raveliana fino all’esplosione finale dell’orchestra. All’interno della composizione trovano spazio anche tre inserti musicali di Stefano Corrias, concepiti in dialogo con la trama sonora del Bolero e collocati all’inizio, a metà percorso e poco prima del crescendo conclusivo. Questi momenti aprono brevi sospensioni nel flusso scenico, restituendo una dimensione più intima dell’esperienza umana, lontana dagli sguardi e dal rumore del mondo. Bolero ha ottenuto nel 2017 il Premio Europaindanza – Premio al Merito alla coreografia.

La seconda parte è dedicata a Vivaldi Umane Passioni, coproduzione MM Contemporary Dance Company e Teatro Ristori. Merola costruisce una coreografia in cui musica e corpi si inseguono, si affrontano e si intrecciano in un continuo gioco di rimandi. Alcuni degli spartiti più noti del Maestro veneziano – tra cui i concerti per violino La Follia, L’Inquietudine, L’Estro Armonico e Il Favorito – diventano materia viva per una danza intensa e dinamica, in cui i ballerini traducono in gesto scenico la forza delle passioni, dalla gioia all’inquietudine, dall’attesa al desiderio. «Il rapporto tra musica e movimento fa la parte da leone – spiega Merola –. Con Vivaldi e la musica barocca riscopro l’amore per il puro disegno coreografico, mentre l’ispirazione che trovo nei quadri di Marc Chagall – opere come Il compleanno (1915), Sulla città (1918), Amore sulla scena (1920) – ha guidato il mio lavoro verso le passioni umane, l’evasione dal quotidiano per staccarsi da terra e l’ascolto delle emozioni interiori. In entrambi gli artisti avverto una grande voglia di vita, bellezza ed eleganza nel vivere».

La MM Contemporary Dance Company è una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze fra artisti italiani e internazionali, testimoni e portavoce della cultura contemporanea. Il repertorio della compagnia, che ha sede a Reggio Emilia, è ricco e variegato, grazie ai lavori di Michele Merola e alle creazioni firmate da coreografi europei e italiani come Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl Alfred Schreiner, Silvia Gribaudi, Eugenio Scigliano, Emanuele Soavi, Enrico Morelli, Daniele Ninarello, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, Roberto Tedesco, Camilla Monga, Adriano Bolognino.

Nel 2010 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il prestigioso Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e oggi, è, a tutti gli effetti, una realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale. Da alcuni anni ha conquistato un mercato internazionale con spettacoli in paesi europei ed extraeuropei (Corea, Colombia, Canada, Germania, Russia, Marocco, Belgio, Spagna, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Svezia, Francia, Finlandia, Serbia, Norvegia, Croazia). Nel 2017 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il Premio Europaindanza 2017 – Premio al Merito alla coreografia, per lo spettacolo Bolero di Michele Merola. Nel 2022 la MMCDC ha vinto il premio Danza&Danza per la migliore produzione italiana con lo spettacolo Ballade (cor. Mauro Bigonzetti, Enrico Morelli) e nel 2024 ha vinto il premio Danza&Danza per la Valorizzazione del repertorio, per lo spettacolo Grosse Fugue di Maguy Marin. Nel 2021, 2022 e 2024 è stata presente su RAI 1 nelle trasmissioni di Roberto Bolle “Danza con me” e “Viva la danza” interpretando coreografie di Mauro Bigonzetti e Lorca Massine. Per il triennio 2018-20, nel 2021 e per il triennio 2022-24 la MM Contemporary Dance Company è stata compagnia associata del Circuito InDanza del Trentino Alto Adige.

La MMCDC è sostenuta dal Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Centro Permanente Danza Danza/Reggio Emilia.

Michele Merola è direttore artistico della MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea da lui fondata nel 1999 a Reggio Emilia. Con essa Merola ha portato sulla scena, sia in Italia che all’estero, molte sue coreografie, tra cui La metà dell’ombra, vincitrice del premio Anita Bucchi nel 2010 e Bolero, Premio Europaindanza 2017 – Premio al Merito alla coreografia.

Dal 2000 numerose sono le sue creazioni per altre compagnie, tra cui l’Aterballetto, il Teatro San Carlo di Napoli, la Dominic Walsh Dance Theatre, il Teatro Massimo di Palermo, lo Junior Balletto di Toscana, il Teatro Nazionale di Belgrado, la Tanzcompagnie Landesbühnen Sachsen di Dresda, il Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2003 vince il Concorso Internazionale di Coreografia di Hannover, nel 2008 il Premio Positano Leonide Massine per l’Arte della Danza, nel 2016 il Premio Giornale della Danza Award come Migliore Coreografo italiano, nel 2018 il Premio Incontro con la Danza di Basilicata ArteDanza, e nel 2019 il Premio Metti le ali al Talento per la carriera e la direzione artistica della MMCDC.

Dal 2010 Merola è, con Enrico Morelli, direttore artistico di Agora Coaching Project, progetto di perfezionamento professionale per danzatori che ha sede a Reggio Emilia.

BOLERO

Coreografia: Michele Merola

Musica: Maurice Ravel, Stefano Corrias

Disegno luci: Cristina Spelti

Costumi: Alessio Rosati con la collaborazione di Nuvia Valestri

Maestro ripetitore: Enrico Morelli

Interpreti: Filippo Begnozzi, Paolo Giovanni Grosso, Aurora Lattanzi, Federico Musumeci, Giorgia Raffetto, Diletta Savini, Giuseppe Villarosa

Produzione: MM Contemporary Dance Company

Durata: 30 min.

VIVALDI UMANE PASSIONI

Coreografia: Michele Merola

Musica: Antonio Vivaldi

Disegno luci: Gessica Germini

Costumi: Nuvia Valestri

Maestro ripetitore: Enrico Morelli

Interpreti: Filippo Begnozzi, Mario Genovese, Fabiana Lonardo, Giorgia Raffetto, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa

Produzione: MM Contemporary Dance Company

Coproduzione: Teatro Ristori di Verona

Durata: 35 min.

I biglietti sono disponibili online (https://www.boxol.it/next/it/TeatroSalieri/events/591405) o alla biglietteria del Teatro Salieri. Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento Diamante che comprende 15 spettacoli, tutti ad eccezione dei due fuori abbonamento. È attiva una promozione dedicata alle scuole di danza: biglietto a 8 euro per allievi e insegnanti.

Biglietteria Teatro Salieri

[email protected] | 0442-25477

Aperta dal martedì al venerdì, 10:00-12:30 e 15:00-18:00, il sabato 10:30-12:30

Nei giorni di spettacolo anche un’ora prima della rappresentazione

Il cartellone 2025-2026 è disponibile al link https://teatrosalieri.it/programma-2025-2026/