“Bollicine” di e con Max Giusti al Teatro Salieri

La Stagione 2024-2025 al Teatro Salieri di Legnago chiuderà con uno speciale brindisi. Sabato 5 aprile, ore 20:45, andrà in scena Bollicine con Max Giusti: una serata all’insegna della comicità irriverente e delle confessioni senza filtri.

Nel pieno della maturità, personale e professionale, Giusti racconta le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. A Legnago farà tappa quindi un viaggio tra risate, riflessioni e parodie irresistibili con lo spettacolo che segna il suo ritorno agli abiti da mattatore.

Proprio come accade davanti ad una bottiglia di bollicine nelle serate più festose e nei momenti in cui c’è qualcosa a cui brindare, Giusti si lascerà andare a confidenze inedite, pronto a sprigionare tutta l’energia e i pensieri accumulati in questi anni. Tra gli argomenti non mancheranno i danni del patriarcato su donne e uomini, le relazioni amorose sempre più fugaci, la crescita dei figli con modelli totalmente superati, il politicamente corretto o, ancora, l’essere un volto televisivo quando tutti sembrano guardare solo serie tv. Frutto di cinque anni di scrittura, Bollicine promette di essere un flusso di coscienza che affronta con lucidità e sarcasmo il mondo di oggi, smontando luoghi comuni e preconcetti. E oltre ai monologhi taglienti e alle riflessioni personali, lo spettacolo si arricchisce con le esilaranti parodie che hanno reso celebre il comico sui social e in televisione, da Aurelio De Laurentiis ad Alessandro Borghese.

Dopo il successo teatrale nei panni del Marchese del Grillo, Max Giusti torna in scena con uno spettacolo scritto insieme a Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi per segnare una nuova tappa del suo percorso artistico. Accanto allo showman, sul palcoscenico del Salieri anche la SuperMaxBand: Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria.

Attore, imitatore, conduttore televisivo e doppiatore, in vent’anni di carriera Max Giusti si è dimostrato artista poliedrico spaziando tra televisione, cinema e teatro. Inizia come cabarettista al “Fellini” di Roma, per poi esordire in TV con Stasera mi butto accanto a Pippo Franco e Heather Parisi. Seguono collaborazioni con Raffaella Carrà in Ricomincio da 2, e ruoli nei film di Pierfrancesco Pingitore (Ladri si nasce, Ladri si diventa). Il grande pubblico lo conosce grazie a Stracult, Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì, dove si distingue per le sue imitazioni di Aldo Biscardi, Cristiano Malgioglio e Mara Maionchi.

Parallelamente si dedica al cinema, recitando in Lola corre e Heaven di Tom Tykwer, fino al primo ruolo da protagonista in E adesso… sesso di Carlo Vanzina. Con lo stesso regista lavora anche in Le barzellette, mentre Federico Zampaglione lo dirige in Nero bifamiliare. Recentemente ha recitato in Appena un minuto e La seconda chance. In TV alterna ruoli comici e drammatici, interpretando l’Ispettore Raffaele Marchetti in Distretto di polizia 7 e il Maresciallo Mollica in Raccontami. Dal 2008 al 2010 conduce Affari tuoi, poi Stasera è la tua sera e Attenti a quei due – La sfida con Fabrizio Frizzi.

Nel teatro si afferma con spettacoli come Aggiungi un posto a tavola, Se il tempo fosse un gambero e 100% comico in tour e dal 2010 è anche doppiatore: la sua voce diventa quella di Gru in Cattivissimo me e nei successivi capitoli della saga animata.

Biglietti e abbonamenti. Lo spettacolo fa parte dell’abbonamento Gold e i biglietti sono disponibili online al link https://www.boxol.it/TeatroSalieri/it/event/bollicine/544363 o alla biglietteria del Teatro Salieri, aperta dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Nei giorni di spettacolo resterà aperta anche un’ora prima della rappresentazione.