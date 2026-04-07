Il fenomeno “Bouquet of Madness” arriva al Teatro Nuovo di Verona

Domenica 3 maggio, il palco del Teatro Nuovo si tinge di nero e mistero con l’arrivo di Bouquet of Madness. Dopo il successo travolgente dell’ultimo tour, Marty e Fred tornano dal vivo per celebrare un anno straordinario insieme alla loro incredibile community. Prodotto da Barley Arts, questo nuovo appuntamento primaverile promette di portare a Verona tutta l’energia e il carisma che hanno reso il loro podcast un vero e proprio cult, trasformando i casi di cronaca nera più celebri (e meno noti) in un’esperienza collettiva da brividi e risate.

Bouquet of Madness ha da poco superato quota 150 episodi sulle piattaforme di podcast, confermandosi una delle realtà più amate e riconoscibili del panorama true crime italiano. A questo si aggiunge l’esperienza della serie dedicata su Prime, Cold/Open, che ha portato Federica e Martina a un pubblico ancora più vasto e trasversale, consolidando ulteriormente la loro presenza nel mondo dell’intrattenimento.

Bouquet of Madness – per gli amici BOM – è un podcast di true crime che esplora casi misteriosi e irrisolti con un approccio unico e personale. Nato durante il lockdown dal desiderio di Federica e Martina di creare qualcosa insieme dopo anni di amicizia, il progetto prende ispirazione da podcast internazionali come My Favorite Murder di Karen Kilgariff e Georgia Hardstark, rielaborandone lo spirito in chiave originale, intima e profondamente rispettosa.

Le due creatrici si avvicinano al crime da prospettive diverse: Martina ama calarsi nel buio e guardare l’orrore negli occhi, mentre Federica lo affronta da controfobica, con una paura particolare per i serial killer. Entrambe provengono dal mondo di YouTube e negli anni hanno attraversato media e piattaforme multiple: un bagaglio poliedrico che oggi dà forma a BOM, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre nel rispetto delle vittime e delle loro storie.

Il nuovo tour sarà l’occasione perfetta per ritrovare dal vivo questo equilibrio unico, tra storytelling, tensione, empatia e quella chimica irresistibile che ha trasformato Bouquet of Madness in un fenomeno culturale in continua crescita.