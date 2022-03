Cerea Comics and Games all’Area Exp di Cerea

Cerea Comics è il nuovo appuntamento del circuito Fiere del Fumetto che propone mostra mercato rivolta interamente al fantastico mondo dei fumetti, modellini, videogiochi retrogaming, giochi da tavolo e cosplay.

Sabato 2 e domenica 3 aprile (ore 10-19) l’Area Exp di Cerea (VR) il polo fieristico del Basso Veronese e dell’Alto Polesine, chiama a raccolta nerd, gamer e cosplayer per la seconda edizione di Cerea Comics and Games, evento del circuito fieredelfumetto.it.

Maratoneti di videogames o divoratori di fumetti, grandi appassionati o semplici curiosi, ce ne sarà per tutti i gusti: ci si potrà sfidare con videogames e card games, sfogliare fumetti introvabili altrove, stringere la mano a grandi disegnatori o scoprire nuovi talenti nell’artist alley, incontrare artisti e influencer e ammirare coloratissimi cosplayer.

Cerea Comics and games è una celebrazione della cultura pop a tutto tondo: la mostra mercato propone fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games.

La sezione dedicata al comics presenta una panoramica fra titoli e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e nuove tendenze internazionali, grazie alla partecipazione di fumetterie nazionali, mentre nell’Artist Alley trovano spazio disegnatori, illustratori, scrittori ed editori indipendenti.

Autore del manifesto di Cerea Comics and Games 2022 è Francesco Barbieri illustratore, fumettista e character designer per vari editori tra cui Warner Bros, Marvel Italia e Disney Italia. Barbieri sarà ospite dell’evento con le sue ultime realizzazioni e firmacopie.

Tutti gli amanti di videogiochi potranno giocare gratuitamente con gli ultimi titoli del momento, da provare nella grande area di Game Over Computer mentre i nostalgici troveranno un’area retrogames per rivivere le emozioni dei giochi arcade degli anni 80 e 90.

Per gli appassionati di cinema, d’animazione e non solo, sabato 2 e domenica 3 aprile, meet and greet con le doppiatrici Elisa Giorgio voce di Megan Fox, Maki Oze dall’anime del momento Fire Force e Annalisa Longo voce di Elise de la Serre la co-protagonista di Assassin’s Creed Unity, Misty da Cyberpunk 2077.

A raccontare, con competenza e ironia, le ultime novità in materia di film, serie tv e videogiochi sarà Victorlaszlo88 accompagnato da La Svet e Rob Mc Quack un trio di influencer esperti di pop culture e presenti con i loro canali su tutte le piattaforme.

Meet and greet anche con l’esplosiva AleRoseBunny, modella, tattoo artist, attrice e streamer che, con oltre 297mila follower è una delle rivelazioni del momento sulla scia di Riae, la più famosa suicide girl Italiana.

Per tutto il weekend a Cerea Comics and Games si alterneranno raduni, shooting fotografici professionali, esibizioni cosplay e show K-pop per uno spettacolo continuo che culminerà con l’attesissima gara cosplay.

Gran finale domenica 3 aprile alle ore 17 con il live di Giorgio Vanni, il cantante delle sigle ufficiali dei Cartoni Animati di Italia Uno, Dragon Ball, Pokemon, My Hero Academia, One Piece, Detective Conan e tantissime altre, vi aspetta sul palco di Cerea Comics and Games. Sarà possibile incontrarlo, acquistare il suo ultimo CD “Toon Tunz” autografato, e fare una selfie con lui!

Cerea Comics and Games sarà l’occasione per immergersi per qualche ora in un mondo fantasioso e spensierato per giovani e famiglie.

Biglietto d’ingresso a soli 6 euro + comm.serv acquistando online con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay. Parcheggio auto gratuito.

Altre informazioni su: Fanpage Cerea Comics and Games