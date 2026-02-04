Il Collettivo HUM presenta “Solitario” al Teatro Astra

Questo evento è terminato

Sabato 7 febbraio alle 21 al Cinema Teatro Astra il Collettivo HUM presenta Solitario, lavoro di Urban Fusion, Danza Contemporanea e Teatro Danza vincitore del Mittelyoung – Cividale del Friuli 2025, sezione under 30 del prestigioso festival internazionale Mittelfest. La produzione Cinema Teatro Astra e Altri Posti in Piedi, inserita nella rassegna Giovani a Teatro con 1 euro, utilizza il movimento per dare forma a ciò che accade quando i pensieri si moltiplicano, si rincorrono e mettono alla prova il controllo. In scena prende vita un percorso fisico dinamico, in cui mente e corpo entrano in relazione, come in una partita a carte che si ripete senza mai trovare una conclusione. Ed è proprio questa ricerca ad aver portato lo spettacolo a distinguersi al Mittelfest tra oltre 180 candidature provenienti da 22 Paesi europei.

Ideato, coreografato e interpretato da Anya Pozza, Kyda Pozza e Aurora Sbailò, con il disegno luci di Davide De Togni, Solitario costruisce la propria azione scenica attraverso il gioco delle carte. I pensieri diventano mazzi da mescolare, distribuire e rimettere in ordine, trasformandosi in movimento. E se la partita sembra inizialmente svolgersi in solitaria, con il procedere della dinamica emergono figure distinte. La protagonista tenta di guidare il gioco ma la follia interviene per modificarne le regole e aprire nuove direzioni. Contemporaneamente, l’avversario prende consistenza solo nel confronto e nel riflesso, diventando lo specchio di parti di sé non riconosciute. I ruoli finiscono così per rimescolarsi: c’è chi guida la partita e chi la subisce, chi diventa mazziere e chi marionetta. Ma più il gioco avanza, più il confine tra realtà e immaginazione si fa fluido, rivelando che la sfida non è contro un nemico esterno, ma all’interno di una dinamica mentale in continuo mutamento.

In Solitario il teatro diventa lo spazio in cui ciò che abita la mente può manifestarsi fisicamente. Un percorso che non offre soluzioni, ma apre interrogativi, lasciando allo spettatore una domanda sospesa: contro chi stiamo davvero giocando?

Il collettivo HUM è un gruppo di giovani danzatrici che si distingue per il suo approccio innovativo alla danza, fondendo tecniche urbane e contemporanee. Composto da Beatrice Foglia, Sara Ariotti, Aurora Sbailò, Anya Pozza e Kyda Pozza, HUM nasce dall’incontro di queste artiste nei loro percorsi di formazione coreutica, in particolare NOHA – Nation Of Human Arts, diretto da Marisa Ragazzo e Omid Ighani. Singolarmente si specializzano in un ampio spettro di stili, dalle danze urbane alle più sperimentali forme di danza contemporanea e fusion, che utilizzano in funzione della narrazione teatrale. Lavorano insieme a diverse creazioni, tra le quali “Relazioni (in)stabili tra muri”, “Materia Prima” e in piccole formazioni ai progetti “BACO” e “Solitario”. Il collettivo si caratterizza per una forte attenzione al pubblico, cercando di rendere il proprio lavoro fruibile e significativo. Le loro performance si nutrono di espressioni di vita quotidiana, creando momenti di connessione in cui il pubblico può rispecchiarsi. HUM ha anche collaborato con artisti differenti, come il fotografo e regista Nicola Massella, con il quale ha realizzato “Shaped”, un progetto di videodanza che ha ricevuto una menzione speciale al festival Interfaccia Digitale 2024.

Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà trattenersi per il concerto voce e chitarra del duo Dittico Tuli Tuli con Claudia Perossini e Simone Pagani, che attraverseranno le spiagge di Rio, i jazz club di New Orleans, fino alle rive blues del Mississippi.

Giovani a teatro con 1 euro è l’iniziativa rivolta ai ragazzi entro i 26 anni di età, che potranno accedere agli spettacoli con un prezzo simbolico, recandosi alla biglietteria del Cinema Teatro Astra (nei giorni precedenti o il giorno dell’evento, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo). Basterà esibire un documento di identità in corso di validità e dichiarare il proprio Comune di residenza. La promozione comprende una selezione di appuntamenti della stagione. Dopo “La verità non si uccide” l’iniziativa prosegue con “Solitario” il 7 febbraio, “Ho adottato mio fratello” il 19 febbraio e “Ritornerò poeta” il 27 marzo.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili alla biglietteria del Cinema Teatro Astra e sul sito https://ticket.cinebot.it/astra/. La biglietteria del Teatro Astra è aperta il lunedì (dalle 17:00 alle 18:30), il martedì (dalle 10:30 alle 12:30) e il mercoledì (dalle 16:00 alle 18:00). Per maggiori informazioni si può chiamare lo 045 9250 825 | 392 7569 300 o scrivere a [email protected] e alle pagine social dell’Astra.