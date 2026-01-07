Commedia “Sottobanco” al Teatro Nuovo San Michele

Dall’11 gennaio, tutti i fine settimana sabato ore 21.15, domenica ore 17.30 la compagnia La Graticcia porta in scena la commedia comica brillante “Sottobanco” al Teatro Nuovo San Michele.

La Graticcia inizia il suo 2026 con il ritorno al Teatro Nuovo San Michele all’insegna della risata e propone al pubblico veronese, per 7 serate nel mese di gennaio, lo spettacolo più applaudito dell’estate, Sottobanco di Domenico Starnone.

Da domenica 11 gennaio a domenica 1 febbraio, tutti i fine settimana sarà possibile vedere La Graticcia il sabato alle 21,15 e la domenica alle 17.30.

“Sottobanco è una irresistibile commedia sulla scuola, il pretesto è un consiglio di classe nel qual i professori, in due ore, distruggono il castello di bugie che ciascuno di loro ha creato nell’anno scolastico. I personaggi sono tutti di una comicità unica e vera perché incarnano, ciascuno, tutti gli stereotipi che abbiamo vissuto anche noi nella scuola.”

La commedia è stata la nuova produzione della scorsa estate, fin da subito è stato un grandissimo successo di pubblico. Più di venti rappresentazioni nei primi mesi dal debutto.

“Sinceramente siamo stupiti da come il pubblico abbia accolto questo spettacolo che nella nostra immaginazione reputavamo valido, ma forse datato, invece ha unito le generazioni, da giovani studenti a ex professori, tutti si sono ritrovati nel disegno tracciato da un grandissimo autore come Starnone. Quest’estate, il giorno dopo uno spettacolo, una professoressa ci ha telefonato per confermare che tutte le ragazzate raccontate in scena, capitano veramente. Anche peggio. Un gesto simpatico, ma che ci ha dato una soddisfazione incredibile circa la storia che raccontiamo.”

Sette attori sulla scena, una scenografia imponente e una colonna sonora scritta dal Maestro Giuliano Crivellente.

“La vicenda è ambientata in una palestra fatiscente di una scuola qualunque, un ambiente che fa da cornice austera ad una regia che vuole avere un taglio cinematografico. L’invito che facciamo allo spettatore è di farsi assorbire dal contesto, come se fosse nell’aula anche lui. Per questo la commedia è strutturata come un lungo piano sequenza dove le scene di susseguono senza cambi, senza nulla che possa distogliere l’attenzione. Come ogni film che si rispetti non può mancare la colonna sonora. Il Maestro Giuliano Crivellente ha composto la musica che accompagna tutta la commedia che è stata apprezzatissima fin dalle prime repliche.”

Dopo le repliche veronesi La Graticcia porterà Sottobanco addirittura fuori regione con una fitta serie di appuntamenti.

“Sottobanco sta riscuotendo un successo incredibile anche tra gli organizzatori che ci stanno invitando in rassegne di diverse regioni. Saremo in Lombardia, in Trentino, in Friuli, in teatri mozzafiato e in sale piccolissime dove non riusciremo a portare la scenografia completa, ma abbiamo imparato che basta poco per trascorrere una serata di puro e scoppiettante divertimento.”