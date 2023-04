Concerto dedicato a Bach a Palazzo Miniscalchi

Nelle antiche sale di Palazzo Miniscalchi risuoneranno le note di Johann Sebastian Bach, noto compositore e musicista tedesco del periodo barocco.

La Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Milaresol, organizza il Concerto dedicato a Bach, in programma alle 18 di martedì 25 aprile presso Palazzo Miniscalchi in via San Mamaso 2a a Verona.

Sarà un appuntamento esclusivo ambientato nella “Sala del camino” in cui risuoneranno le composizioni per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach (sonate BWV 1015-1016-1017).

Gli artisti:

Al violino Manuela Matis, diplomata all’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma e all’Accademia Chigiana di Siena; è docente di Musica da Camera al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Tiene regolarmente masterclass e concerti per istituzioni estere; in Italia ha suonato per importanti associazioni concertistiche e in prestigiose sale.

Al clavicembalo Marcello Rossi Corradini, diplomato in Organo, Composizione, Clavicembalo al Conservatorio di Verona e Direzione di coro al Conservatorio di Bologna. Ha suonato in vari festival in Italia e all’estero come solista e in ensemble; inoltre, ha al suo attivo una decina di incisioni discografiche.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): tel. 045 8032484

mail: info@museominiscalchi.it

Costo: 20 €