Concerto dei The Lumineers a Verona

L’evento dei THE LUMINEERS dal titolo “The Automatic World Tour” si terrà il 6 Luglio 2026 presso l’Arena di Verona alle ore 21:00

Le loro canzoni hanno fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, e ora tornano dove la musica diventa magia: The Lumineers annunciano il loro attesissimo ritorno con un solo, imperdibile appuntamento nel 2026 all’Arena di Verona.

Con 24 brani al vertice delle classifiche internazionali e due nomination ai GRAMMY® Awards, la band guidata da Wesley Schultz e Jeremiah Fraites si conferma tra le più amate e influenti dell’ultimo decennio.

L’appuntamento veronese sarà parte del The Automatic World Tour, il nuovo tour mondiale che accompagna l’uscita di Automatic, il quinto album in studio del gruppo, un lavoro che segna l’inizio di un nuovo, intenso capitolo artistico.

The Lumineers sono Wesley Schultz (voce e chitarra) e Jeremiah Fraites (batteria, percussioni, pianoforte). Dagli esordi nei piccoli club di Denver al successo planetario, The Lumineers hanno saputo coniugare autenticità folk, melodie evocative e una potenza live capace di riempire arene e stadi in ogni angolo del mondo.

Il loro debutto del 2012, The Lumineers, li ha consacrati con la hit mondiale “Ho Hey” , raggiungendo il #2 della Billboard 200 e ottenendo triplo platino negli Stati Uniti e in Canada. Il successivo Cleopatra (2016) ha debuttato al #1 negli USA, Regno Unito e Canada, spinto dal singolo “Ophelia”, che ha superato il miliardo di stream su Spotify. Nel 2019 è arrivato III, un concept album acclamato per la sua intensità narrativa e la profondità emotiva, trainato dal singolo “Gloria”, dominatore delle classifiche Americana, Adult Alternative e Alternative per sei settimane consecutive.

Con Brightside (2022), la band ha raggiunto una nuova maturità artistica: il brano omonimo ha conquistato il primo posto nella Alternative National Airplay e nella Adult Alternative Airplay di Billboard, diventando il sesto singolo #1 dei Lumineers in meno di dieci anni. Ora, con Automatic, Schultz e Fraites aprono un nuovo capitolo. Il disco, registrato a Woodstock insieme ai produttori David Baron e Simon Felice, segna un ritorno alle origini e allo stesso tempo un passo avanti nel loro percorso creativo. Intimo, diretto e profondamente umano, l’album esplora nuovi territori sonori e tematici, fondendo ironia, vulnerabilità e la ricerca di connessione in un mondo sempre più complesso.

L’appuntamento all’Arena di Verona nel 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi della prossima stagione musicale italiana: un’occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi brani di Automatic insieme ai grandi successi che hanno segnato la carriera dei Lumineers, da Ho Hey a Ophelia, da Cleopatra a Brightside.