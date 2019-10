Corso di Sketchup

Obiettivi

Il corso si propone di trasmettere le tecniche e le strategie, attraverso esercizi pratici appositamente studiati, che daranno modo al partecipante di avere sia una visione d’insieme per padroneggiare SketchUp, sia le diverse sfaccettature e i campi d’impiego del software.

I temi approfonditi permettono di acquisire padronanza con i vari strumenti e le possibili applicazioni pratiche per la progettazione in senso ampio, in una didattica mirata all’uso e al consolidamento delle competenze.



Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:



Introduzione a SketchUp: modellazione 3D, materiali, luci, stili grafici, gruppi/componenti, layer

Importazione file CAD (.dwg), modellazione 3D, scaricare oggetti gratuiti dalla galleria 3D Warehouse direttamente dentro al disegno

Fotoinserimento con lo strumento dedicato di SketchUp: Abbina Foto; modellazione a partire da una o più foto; applicazione delle foto al modello

Computo metrico automatico; dal modello 3D alle tabelle delle quantità (superfici, volumi, quantità…)

Rendering del modello 3D: plug-in gratuiti di renderizzazione; scaricare strumenti aggiuntivi gratuiti di SketchUp dalla galleria Extension Warehouse

Impaginazione e stampa: LayOut lo spazio di impaginazione di SketchUp

Perché scegliere i nostri corsi? Per tutti i seguenti motivi:



– Corsi pratici e operativi, focalizzati sull’utilizzo di software e strumenti tecnici.

– Consulenza per una scelta del corso costruita e personalizzata sulle specifiche esigenze.

– Tutoraggio per assicurare assistenza ai docenti e a ciascun partecipante durante tutto il percorso.

– Materiale didattico per prendere appunti, dispense, versione demo, trial o licenza Student dei software.

– Una Workstation per ogni partecipante.

– Numero di partecipanti limitato per seguire ogni allievo nel migliore dei modi.

– Docenti professionisti e con significativa esperienza. Gli istruttori SolidWorks, Rhinoceros e Autodesk sono certificati.

– Possibilità di frequentare nuovamente e in modo gratuito un singolo argomento o l’intera lezione se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, consigli o aiuto.

– Rilascio dell’Attestato di Frequenza con la descrizione delle competenze apprese per renderlo spendibile nel mondo del lavoro.



Inizio del corso: 8 ottobre 2019

Durata del corso: 24 ore

Prezzo: euro 390 + IVA

Sede: Sommacampagna

Informazioni e Contatti

Sede: Villa Venier

Via Bassa, 14, 37066 Sommacampagna VR, Italia

Tel. 045 8969006

Fax 045 2109239

Skype: penta.formazione

verona@pentaformazione.it

www.pentaformazione.it