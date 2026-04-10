La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza in scena al Camploy

Giovedì 30 aprile alle ore 20:45, il palco del Teatro Camploy ospita “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, pluripremiato spettacolo della compagnia Les Moustaches. Al centro della narrazione troviamo Ciccio, un giovane che coltiva il sogno della danza in un contesto rurale segnato dal fango e dal pregiudizio.

In una sperduta provincia italiana vive Ciccio Speranza, un ragazzo grasso ma leggero, con un’anima talmente delicata da sembrare quella di una principessa nordeuropea. Vive in una vecchia catapecchia dove si sente soffocare — come una libellula rosa chiusa in una teca di plexiglass. Il suo sogno, troppo grande per rimanere in un cassetto di legno marcio, è danzare.

Attorno a lui, la famiglia Speranza ripete da generazioni le stesse giornate. Il padre Sebbastiano, violento e autoritario; il fratello Dennis, intrappolato in un mondo piccolo e ostile a tutto ciò che è diverso. In mezzo a loro, Ciccio lotta per respirare, per sentirsi vivo, per fuggire da un ambiente che gli sta stretto come un cappottino su un bulldog inglese.

La sua vita è una commedia nera tra fango e sogni, fatta di disagio, giovinezza, identità e desiderio di libertà.

Con un linguaggio inventato, sonoro e viscerale — un impasto di dialetti e suoni arcaici — lo spettacolo racconta un mondo contadino ai margini, schiacciato dall’immobilismo sociale.

La regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli trasforma la realtà rurale in un teatro sensoriale fatto di materia, odori, colori e ritmo: le stagioni scandiscono il tempo, l’inverno dell’attesa e la primavera del risveglio, l’estate faticosa e l’autunno opulento.

Ma la scena si apre al sogno: tra le lucciole che diventano luci di ribalta e il battito di un mattarello che diventa cuore che accelera prima del debutto, Ciccio si solleva. Con il suo tutù rosa, danza e si libera.

Perché, anche se il destino sembra segnato, il teatro può rendere possibile l’impossibile.

La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza è una parabola ironica e struggente sulla forza dei sogni e sulla libertà di essere se stessi, anche quando tutto intorno dice il contrario.

un testo di Alberto Fumagalli

con Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri

regia Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli

assistente alla regia Tommaso Ferrero

costumi Giulio Morini

responsabile organizzativo Les Moustaches Pietro Morbelli

foto Serena Pea

Biglietti qui: https://www.boxol.it/next/it/BoxofficeLive/select-seat/587616/biglietti-lincredibile-storia-di-ciccio-speranza-teatro-camploy-verona