Finalmente si riparte con gli appuntamenti per la famiglia delle Domeniche al Museo: attività ludiche per trascorrere una Domenica indimenticabile.

E mentre i bambini sperimentano i genitori potranno visitare autonomamente il Museo o aderire ad una visita guidata gratuita che si terrà ogni domenica alle ore 16.

INFORMAZIONI:

Tutti gli appuntamenti si svolgono in tre turni di un’ora:

1° turno – 14.30

2° turno – 15.30

3° turno – 16.30

– La partecipazione è gratuita e senza prenotazione: basta presentarsi in Museo!

– L’accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti!

– Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti consultabili a questo link https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=44573

CALENDARIO Domeniche al Museo di Storia Naturale

Domenica 13 ottobre

A cura di Scienza Divertente

LEONARDO ARCHITETTO

Il nostro Professore vi aiuterà a scoprire i progetti urbanistici che realizzò Leonardo architetto, dalla sua “città ideale” al ponte sul Bosforo. Potrete sperimentare quanto la geometria contribuisca alla stabilità delle strutture. E potrete creare un ponte.

Età 5-11 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 20 ottobre

A cura di Reinventore

L’ARIA E IL VOLO

Una carrellata di esperimenti sulla fisica dei fluidi, in particolare legati all’aria e al volo. L’esperimento clou è quello dell’ “aliante da passeggio”, in cui i bambini passeggiando con un cartone sospingono e guidano mentre plana un aeroplanino di polistirolo. A questo si accompagnano esperimenti sulla fisica del volo e osservazioni sugli animali volanti nelle collezioni del museo.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 27 ottobre

A cura di Fablab

INSETTI LUMINOSI

Scopriamo insieme quali sono gli insetti che possono emettere luce grazie a delle reazioni biochimiche e come questo è possibile! Grazie e dei led e una batteria, costruiremo insieme un piccolo insetto luminoso.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 10 novembre

A cura di Scienza Divertente

GLI ANIMALI DI LEONARDO

Avete mai visto i disegni di Leonardo di granchi, farfalle e cavalli?! Con il nostro Professore potrete scoprirne insieme la bellezza pittorica e la precisione scientifica. E unendo arte e scienza potrete creare ai disegni di Leonardo degli artistici animali in 3D con materiale di riuso.

Età 5-11 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 17 novembre

A cura di Reinventore

ASTRONOMIA: LA LUNA

Alla scoperta della Luna, prima e dopo il telescopio, prima e dopo l’allunaggio. Si affrontano le fasi lunari, la luna come orologio e calendario (l’ultimo quarto si vede alla mattina). Terra e Luna intorno al Sole. La distanza e la grandezza della luna. La luna col telescopio, le montagne lunari. Le eclissi e la longitudine. Storie dell’allunaggio.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 24 novembre

A cura di Fablab

RAZZO SPAZIALE

Parleremo di attrito, attraverso un razzo spaziale! Grazie a cartone e della corda costruiremo un razzo spaziale che ci permetterà di capire di capire cos’è l’attrito e come si manifesta.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 8 dicembre

A cura di Scienza Divertente

LEONARDO PAESAGGISTA

Siete curiosi di sperimentare con l’anamorfosi, il prospettografo e la camera oscura portatile?! Preparatevi a scoprire con il nostro Professore i segreti di Leonardo paesaggista e la modernità delle sue intuizioni.

Età 5-11 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 15 dicembre

A cura di Reinventore

IL VETRO

Alla scoperta del vetro e delle sue proprietà, con una carrellata di esperimenti. Il vetro in natura, come viene prodotto, la sua composizione, la sua densità. Il vetro delle lenti e dei prismi, la sua densità ottica. Il vetro caldo e freddo e le bolle di sapone, il vetro in un certo senso è un liquido. Il vetro è fragile e si rompe, il vetro taglia. I riflessi sul vetro.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Domenica 22 dicembre

A cura di Fablab

CALEIDOSCOPIO

Piccoli frammenti di vetro multicolori e luminosi daranno vita ad un bellissimo caleidoscopio. Dopo aver scoperto come funziona un caleidoscopio impareremo a costruirlo per poter osservare immagini in movimento.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Per informazioni:

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedì-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00 Sabato 9.00-13.00

tel. 045 8036353 – segreteriadidattica@comune.verona.it