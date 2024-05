Nona edizione del Festival del Teatro al Cinema Teatro Astra

Partirà giovedì 23 maggio al Cinema Teatro Astra, la nona edizione del Festival del Teatro. Dodici giorni di spettacolo, cinema e cultura che, fino al 3 giugno, vedranno alternarsi mille attori sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra. Si parte con una serata speciale, un dialogo con lo scrittore e fumettista Matteo Bussola, che presenterà il suo nuovo romanzo “Mezzamela”, edito da Salani.

Dal 23 maggio al 3 giugno, dodici giorni non stop di spettacoli che porteranno sul palco più di mille attori dei corsi di teatro organizzati da Altri Posti in Piedi, ma anche tante altre realtà di Verona e provincia.

Il programma, patrocinato dal Comune di San Giovanni Lupatoto, prevede 37 spettacoli in cartellone, e nella serata di apertura si terrà un evento speciale, un dialogo con lo scrittore e fumettista Matteo Bussola, che presenterà il suo nuovo romanzo “Mezzamela”, edito da Salani. Un racconto che si addentra nel complicato e delicato mondo dei primi amori, dell’adolescenza e dei suoi cambiamenti, con il rapporto fra le generazioni, tematica vivissima e argomento fondamentale del Festival. Proprio su questo tema si snoderà anche una intervista che vedrà protagonisti, insieme a Bussola, quattro attori del Festival, che partendo proprio dal sottotitolo di questa edizione “Generazioni sul palco” dialogheranno con l’autore.

A susseguirsi sul palco saranno quindici realtà diverse, composte da cinque istituti scolastici di Verona e provincia, tre corsi di teatro integrato svolti da “Crescere Insieme” e “Anch’io Onlus”, e quattro realtà teatrali esterne come Teatro Raldon, Spazio Mio Teatro di San Massimo, la Orff Simeos a Cadidavid, e Fare Cinema Soave. Non ultimo, “Dire Fare Recitare” di Isola della Scala, che come sede staccata svolgerà un ulteriore festival in contemporanea.

Marco Pomari, Direttore Artistico del Cinema Teatro Astra: “Finalmente ci siamo. Quest’anno torniamo con un Festival ricchissimo, con spettacoli che nascono da una collaborazione diretta con i ragazzi, dalle fasi di scrittura alla recitazione. Un modo di fare teatro che è realmente diffuso, e che permette ai gruppi teatrali di usufruire di spazi professionistici a cui spesso non hanno accesso. Come sempre, il nostro obiettivo primario è coinvolgere la cittadinanza e abbracciare sempre più persone che si avvicinino, o che ritornino, a sognare davanti a un palco”.

