Fino al 27 giugno si svolge il “Festival di Teatro Veronetta 2023”, organizzato da Spazio Teatro Giovani.

Perché il festival non è solo un’occasione performativa, ma un contesto di scambio tra tutti gli allievi coinvolti nel creare e imparare attraverso il teatro. Perché una comunità si riconosce nelle occasioni di scambio sociale, perché il collettivo si costruisce se c’è un dialogo intergenerazionale. Perché il festival raccoglie passioni, emozioni e bellezza di più di 120 bambini, ragazzi, adolescenti e giovani che prendono la parola nella propria comunità attraverso il teatro.

Perché il Festival è una festa!

Il tema scelto per questo anno è il rapporto Luce e Buio. La luce e il buio non sono solo elementi fisici, ma anche figure che abitano il mondo interiore di ciascuno di noi. La luce è quell’elemento della nostra coscienza che accende le nostre idee, i nostri desideri. Il buio è ciò che non si vede con gli occhi, ma che comunque abita in noi.

A partire da questo tema si sviluppa il programma del Festival.

Prossime date al Parco Santa Toscana:

24 – 25 – 26 e 27 giugno alle ore 21.30

Uomini e no

dal romanzo di Elio Vittorini

giovani dai 20 ai 30 anni

Per maggiori informazioni consulta il sito ufficiale o la pagina Facebook