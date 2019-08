Film Festival della Lessinia a Bosco Chiesanuova

Il Film Festival della Lessinia, la kermesse cinematografica a Bosco Chiesanuova, vede confrontarsi pellicole e video di ogni nazionalità, a patto che riguardino il tema della montagna, della vita e delle tradizioni ad essa legate.





I FILM DI MONTAGNA PROTAGONISTI DELLA KERMESSE

Venerdì 23 agosto si apre la 25a edizione del Film Festival della Lessinia, il concorso internazionale dedicato ai film e ai video di montagna, aperto alle pellicole di ogni nazionalità purché trattino temi legati alla vita, alla storia e alle tradizioni di montagna. Il festival terminera domenica 1 settembre. Oltre alle proiezioni, sara possibile prendere parte ad eventi speciali con la presenza di ospiti internazionali, incontri, dibattiti ed altre iniziative sul tema della vita, della storia e delle tradizioni in montagna.

ALLA RISCOPERTA DELLA CULTURA DI MONTAGNA

La sede ufficiale del Film Festival e Bosco Chiesanuova, noto centro dell’altopiano e cuore delle antiche 13 comunita della Lessinia. Il Teatro Vittoria ospiterà le proiezioni dei filmati partecipanti: 234 opere da 43 Paesi del mondo.

Ci saranno 5 premi ufficiali:

Lessinia d’oro

Lessinia d’argento

Premio per il miglior documentario

Premio per il miglior lungometraggio a soggetto

Premio per il miglior cortometraggio

Premio della giuria

Tra gli altri riconoscimenti, spiccano i premi dedicati alla Curatorium Cimbricum Veronensee, il Log to Green Movie Award per il miglior film ecosostenibile e il Premio della giuria MicroCosmo dei detenuti del Carcere di Verona.