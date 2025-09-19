>
“Finché vita non ci separi”
Data
18 Ottobre 2025
Ore
21:00
Teatro Rizza
Piazza 24 Febbraio 1945, 111, 37135 Rizza VR
Sabato 18 Ottobre la Compagnia Teatrale Castelrotto va in scena con la commedia “Finché vita non ci separi” al Cinema Teatro Rizza.
Nozze in casa Dal Bon: tra ansie, equivoci e colpi di scena, una commedia brillante in dialetto veneto che fa ridere ed emozionare.
In un paesino della provincia Veronese, ancor prima dell’alba di una tranquilla mattina del 2012, in casa Dal Bon fervono i preparativi per le nozze di Marco, ufficiale degli Alpini rientrato appositamente da una missione in Afghanistan. Mamma Catia, che non riesce a rassegnarsi all’idea di imparentarsi con la famiglia della futura nuora, si sfoga con il marito Bruno, Tenente degli Alpini in pensione. A portare ulteriore scompiglio ci pensa l’arrivo di Vanni il parrucchiere e Mery l’estetista. L’ora fatidica si avvicina, la chiesa è addobbata e il ristorante attende 120 invitati. Tutto è pronto, tutto è perfetto, fino a quando inaspettatamente qualcuno bussa alla porta…
Regia di Alex Micheletto.
Personaggi e interpreti:
CATIA – Sonia Scarperi
BRUNO – Daniele Mascanzi
MARCO – Damiano Spoladori
VANNI – Matteo Seppi
MERY – Daniela Corda
MATTIA – Mattia Boldrin
