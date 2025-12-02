Salta al contenuto Passare alla navigazione principale Passa al footer

Spettacolo “Fire of Georgia” al Teatro Nuovo di Verona

Fire of Georgia

Grande evento artistico al Teatro Nuovo di Verona mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 22.10 con il travolgente spettacolo Fire of Georgia del Royal National Ballet of Georgia: 30 artisti in scena, 350 costumi per uno show acrobatico mozzafiato. 

Fire of Georgia” accosta alla spettacolarità degli strepitosi virtuosismi maschili, fatti di salti acrobatici, giri incredibili e combattimenti con le spade, la grazia dei movimenti femminili. Il talento atletico, la tecnica virtuosa e le prodezze maschili “sulle punte”, con stivali sottili e senza imbottitura, si intrecciano con i passi leggeri e la bellezza eterea delle ragazze che, in raffinati abiti di seta, sembrano fluttuare lievi sul ghiaccio.

Alcune danze hanno ispirazione nell’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine così remota, mantengono un dinamismo ed una modernità tale da ispirare le più note pop-star dei nostri giorni. Particolarmente intensa e drammatica la danza dove protagoniste della coreografia sono le spade che si incrociano in un turbinio di scintille. Il Royal National Ballet of Georgia, dopo aver calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Europa, Russia, Cina e Stati Uniti, giunge in Italia nell’ambito del suo tour europeo. “Fire of Georgia” è uno spettacolo “da urlo”, che ha già conquistato il cuore degli spettatori in tutto il mondo ed è ora pronto ad infuocare il pubblico italiano. 

Dopo lo spettacolo delle ore 22.10, nel Piccolo Teatro di Giulietta (Ridotto) e nel foyer del teatro, saranno offerti al pubblico spumante e panettoni per festeggiare il nuovo anno. 

Acquisto dei biglietti (da € 52 a € 70) presso biglietteria Teatro Nuovo, tel 045 8006100, Verona Box office e online sul sito www.boxofficelive.it

L’evento è organizzato dall’Associazione Agimus di Padova.

