I Blood Brothers portano la magia di Bruce Springsteen al Teatro Alcione

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21:00, il Teatro Alcione di Verona si trasformerà nel tempio del rock per una tappa del “Reason to Believe Tour”. Protagonisti della serata saranno i Blood Brothers, considerati una delle migliori tribute band europee dedicate al leggendario Bruce Springsteen.

Il prestigio di questo gruppo è confermato dai riconoscimenti internazionali ricevuti negli ultimi anni, inclusi i complimenti del produttore dell’ultimo album del Boss e di due storici membri della E Street Band. Sarà un’occasione unica per rivivere l’energia dei grandi successi del rocker americano in una dimensione teatrale carica di emozione e fedeltà musicale.

Dai migliori teatri italiani ai grandi festival in giro per l’Europa i Blood Brothers hanno raggiunto grandi traguardi e soddisfazioni che l’hanno portata ad essere il tributo più apprezzato al Boss.

Gli show teatrali sono più intimi e ricercati e danno spazio anche a chicche nascoste della sterminata discografia di Springsteen senza dimenticare però momenti di vera potenza ed energia ed i grandi classici quali Born in the Usa, Born to run, Hungry heart, Badlands, Dancing in the dark … inoltre nel tour “Reason to believe” ci sarà un particolare occhio di riguardo all’album “Nebraska” tornando alla ribalta nel 2025 grazie al box uscito da poco con inediti e versioni alternative e grazie al bellissimo film “Deliver me from nowhere” .

I PROTAGONISTI

I Blood Brothers nascono a Livorno da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in percussioni ed aver girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band, un progetto che oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo.

Inizia così un percorso speciale, che porta la band a vivere una sinergia unica che trasforma ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss.