Mercoledì 20 novembre il Palazzo della Gran Guardia si illumina d’azzurro per sostenere l’Unicef e celebrare i 30 anni dall’approvazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A precedere l’evento, due appuntamenti aperti a tutti.

Domenica 17 novembre, in sala Lucchi, si tiene la tavola rotonda “Tana libera tutti”. Dalle ore 10, l’incontro organizzato dal comitato Liberi di giocare in collaborazione con Associazione Italiana Calciatori e Unicef, propone un dibattito sul diritto dei minori di svolgere attività sportiva in un ambiente favorevole a prescindere dal vincolo sportivo.

Lunedì 18 novembre a Palazzo Barbieri dalle 10.30 alle 12, il comitato Unicef coinvolge ragazzi e studenti nella lettura degli articoli della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La convenzione in questi 30 anni ha portato al miglioramento della vita di bambini, bambine e adolescenti. Secondo l’Unicef si sono ridotte di oltre il 50% le morti sotto i 5 anni; la percentuale dei bambini denutriti è quasi dimezzata; 2,6 miliardi di persone in più hanno oggi acqua potabile. Ma sono ancora molte le sfide da affrontare nel mondo: 262 milioni di bambini e adolescenti sono fuori dalla scuola; 650 milioni di bambine e ragazze si sono sposate prima dei 18 anni; 1 bambino su 4 vive in aree in cui le risorse idriche saranno estremamente limitate entro il 2040.

In Italia vivono circa 10 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni di età; sono la popolazione a maggior rischio in quanto circa il 12,1% dei minorenni vive in povertà assoluta.