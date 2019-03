Il piano industriale del Veneto: risultati dei progetti di ricerca e prospettive di sviluppo

Regione del Veneto, Fondazione UNIVENETO e Università di Verona organizzano una giornata in cui le Reti Innovative Regionali (RIR) sono invitate a presentare lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso.

Nell’incontro verranno anche illustrate la pianificazione e la nascita di alcune nuove RIR e l’aggiornamento programmato delle strategie di sostegno alla ricerca (RIS3).

Interverranno i referenti delle 17 Reti Innovative Regionali per presentare le attività nascenti tra imprese e soggetti pubblici e privati, che stanno operando in ambiti innovativi al fine di sviluppare iniziative rilevanti per l’economia regionale.

L’iniziativa si concluderà con un networking lunch durante il quale una presentazione informale di poster riassuntivi dei progetti in essere darà la possibilità ad aziende e centri di ricerca di approcciare le reti e gli stakeholder presenti.

La partecipazione è gratuita previa registrazione online (fino a sabato 23 marzo ore 12) e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Link registrazioni >> http://bit.ly/2CxdCNj

Sito web >> https://www.univr.it/it/rir-25marzo2019

PROGRAMMA

ORE 09.15 – SALUTI ISTITUZIONALI

Nicola Sartor

Presidente UNIVENETO, Rettore Università di Verona

ORE 09.20 – REGIONE E UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Strategie regionali per la ricerca applicata: primi risultati dai progetti di ricerca

Roberto Marcato

Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia – Regione del Veneto

Evoluzione del sistema regionale di sostegno alla ricerca applicata e all’innovazione tecnologica

Mauro Trapani

Direttore Area Sviluppo economico – Regione del Veneto

Verso le nuove traiettorie della RIS3

Luciano Gamberini

Coordinatore IV commissione UNIVENETO “Imprese, Università e Regione”

Professore Ordinario Università degli Studi di Padova

ORE 10:00 – NUOVE RETI, NUOVE STRATEGIE

TAVOLA ROTONDA coordinata da: Giovanni De Luca, Direttore Rai – Tgr Veneto

Partecipano:

David Bolzonella

Professore Ordinario Università di Verona – Dipartimento di Biotecnologie



Stefano Miotto

Direttore Confindustria Veneto SIAV Spa



Ivan Boesso

Responsabile Area Politiche Europee e Trasferimento Tecnologico Veneto Innovazione Spa



Stefano Debei

Professore Ordinario Università degli Studi di Padova – Responsabile scientifico del progetto di RIR sull’aerospazio



Giorgio Adami

Vice Presidente per la competitività territoriale – Confindustria Verona – responsabile del progetto di RIR sulla logistica



Mauro Roglieri

Vicepresidente e coordinatore della RIR “Venetian Green Building Cluster”



Martino Cerantola

Presidente consorzio Bio-Innova – responsabile della RIR “Cluster Biologico Veneto

ORE 10:40 – COFFEE BREAK

ORE 11:00 – I PROGETTI DI RICERCA 2018-2020: LO STATO DELL’ARTE

Coordina: Rita Steffanutto Direttore Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – Regione del Veneto

SMART AGRIFOOD

Progetto “NIP – Nuovo Piano Industriale del Lattiero-Caseario Veneto”

Progetto “VIT-VIVE – Innovativi modelli di sviluppo, sperimentazione ed applicazione di protocolli di sostenibilità della vitivinicoltura veneta”

Progetto “3S4H – Safe, Smart, Sustainable food for Health”

Progetto “Sostenibile, sicuro, di alta qualità: progetto integrato di ricerca industriale per l’innovazione della filiera molluschicola del Veneto”

SMART MANUFACTURING

Progetto “ADMIN 4D – ADditive Manufacturing & INdustry 4.0 as innovation Driver”

Progetto “FORSAL – Fonderia robotizzata per la salute dei lavoratori”

Progetto “PREMANI – Manifattura Predittiva: Digital Manufacturing per la previsione della Qualità e la Manutenzione Intelligente”

Progetto “MIAIVO – Meccanica Innovativa e Additiva Integrata”

Progetto “GAP – Ghise e leghe di Alluminio ad elevate Prestazioni per componenti innovativi”

Progetto “SIAF – Smart Integration of Appliances for high quality and sustainable Food processing”

SUSTAINABLE LIVING

Progetto “Sistema domotico IOT integrato ad elevata sicurezza informatica per smart building”

Progetto “SARR – Sistemi avanzati per il recupero dei rifiuti”

Progetto “GHOTEM – Global House Thermal & Electrical Energy Management for Efficiency, Lower Emission and Renewables”

Progetto “CORE WOOD – Riposizionamento competitivo della filiera del legno”

CREATIVE INDUSTRIES

Progetto “TEMART – Tecnologie e materiali per la manifattura artistica, i Beni Culturali, l’arredo, il decoro architettonico e urbano e il design del futuro”

Progetto “SMAC – Smart and Creative Technologies for the Sportsystem”

Progetto “Tracciabilità, Certificazione ed Anticontraffazione dei prodotti Moda Made in Italy”

ORE 13.00 CHIUSURA DEI LAVORI



ORE 13.30 NETWORKING LUNCH ED ESPOSIZIONE POSTER PROGETTI RIR