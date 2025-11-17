“Inventario per un Corpo Eretico” al Teatro Satiro Off

Per la Giornata ufficiale Contro la Violenza di Genere, la rassegna di teatro contemporaneo UNLOCKED 2025 ospita il collettivo Noctua nel suo “Sottotraccia”.

Cinque giovani donne si muovono in una società dove ogni gesto di ribellione sembra vano e la perdita di senso soffoca ogni speranza di cambiamento.

Da questo smarrimento nasce l’urgenza di inventare una rivoluzione possibile. Nel corso di una notte vivono un’esperienza che è insieme un pigiama party, un rituale, un sabba che diventa terreno di trasformazione.

Lo spettacolo è un progetto del collettivo artistico nato nel 2024.

Con la regia e la drammaturgia di Martina Badiluzzi con Viviana Barboni, Camilla Benzi, Alice Casales, Tiziana Di Tella, Caterina Petrarulo.

Musiche originali ed esecuzione dal vivo a cura di Roberta Russo (Kyoto).

Progetto realizzato nell’ambito del LABOR WORK “Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini” con il sostegno di DiSCo Lazio e Regione Lazio.

Rassegna teatrale: UNLOCKED 2025

Parte per il quinto anno consecutivo la rassegna di teatro “sbloccato” da Ottobre a Dicembre 2025 in 4 appuntamenti di sabato alle 19:45, con un “fuori programma natalizio” nel weekend dal 18 al 20 alle ore 19:45 e la domenica 21 alle ore 17. Con il patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e la Regione Veneto. Con il contributo della Fondazione Zanotto. Info point Campagna LILT “Nastro rosa” sulla prevenzione del tumore al seno e di tutte le forme tumorali.

Il Teatro Satiro Off ha conquistato la sua indipendenza artistica e contemporanea con la quinta edizione della rassegna teatrale UNLOCKED. Quest’anno porta con sé un cambiamento significativo, anche sul piano tematico: abbiamo deciso di introdurre un sottotitolo che accompagnerà ogni edizione.

Ogni anno un tema diverso, ogni anno un nuovo sguardo: un modo per dare identità e continuità al percorso di “sbloccato”. Una rassegna di teatro contemporaneo con vincitori del Roma Fringe Festival, la presenza del femminile nella Giornata contro la violenza sulle donne e un simpatico noir fuori programma natalizio.

BIGLIETTERIA ONLINE: https://www.vivaticket.com/it/ticket/inventario-per-un-corpo-eretico/279726

In un’ottica di inclusività, l’ingresso è gratuito per i minori di 12 anni (accompagnati da un adulto e previa prenotazione su WhatsApp).

Per i giovani e studenti di Verona e provincia è previsto un biglietto ridotto a 5 €.

Per informazioni e richieste di accessibilità è possibile scrivere a: [email protected]

TEATRO SATIRO OFF

Vicolo Satiro, 8 – 37121 Verona

Tel: 045 4578922 – Whatsapp: 3400523801

Email: [email protected]

Disponibili per accrediti stampa e convenzioni.