“L’aquila a due teste” al Teatro Modus

Teatro Impiria porta in scena “L’aquila a due teste” di Jean Cocteau per la regia di Michele Matrella. Al Teatro Modus sabato 18 ore 21, domenica 19 ore 18 e giovedì 23 ore 21.

Un melodramma di stampo fantastico che mette a confronto due nature umane opposte e complementari, metafora del potere (la regina) e del popolo a esso legato e da esso soggiogato (il poeta). La regina di un misterioso reame, vedova da dieci anni, incontra un giovane poeta che assomiglia moltissimo al marito defunto: tra i due si sviluppa un rapporto intenso e quasi morboso. L’anarchico-poeta Stanislas vuole ucciderla, ma il loro incontro sarà sorprendente. Un amore folgorante, e folle farà vivere loro alcuni giorni di passione in un universo soffocante.

Jean Cocteau definiva l’amore come la droga più grande di tutte, che dona nuove visioni, nuove rivoluzioni. L’amore inaspettato, l’amore travolgente, l’amore implacabile, contro gli inganni, contro i tradimenti, contro le menzogne di una società tiranna che pretende governare il mondo.

A fare da cornice una suggestiva scenografia dal richiamo gotico e di originale adattamento che, scena dopo scena, gli attori muovono come una danza, in una coreografia ottimamente inserita nello spettacolo.

Informazioni e prenotazioni su modusverona.it